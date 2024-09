Pensione, smette di lavorare sotto i 60 anni è possibile | Con questo percorso cominci a riposare prima di tutti

Da questo momento in poi è possibile smettere di lavorare già sotto i 60 anni, ti basta iniziare questo percorso per beneficiarne.

La pensione è come sempre un argomento che sta molto a cuore a tutti i cittadini italiani. Presto o tardi tutti arriveremo alla tanto agognata pensione ed essere pronti sapere quello che ci si aspetta è molto più importante di quello che si possa pensare.

In Italia ci sono regole ben precise per quello che riguarda la pensione e il pensionamento, ma sappiamo anche che di tanto in tanto le regole vengono cambiate. Quando si avvicina la data in cui il governo discute di quella che sarà la nuova legge di bilancio, ecco che le primissime news iniziano ad arrivare.

Uno degli elementi su cui di pone maggiore attenzione, soprattutto negli ultimi mesi, è la possibilità di accedere alla pensione in maniera anticipata rispetto ai tempi dettati dalla legge che ne detta gli standard.

La questione del pensionamento anticipato è stato toccato più e più volte tanto dalla stampa quanto dalla legislatura ed è quindi il momento di riuscire a comprendere in quale caso è possibile richiedere il pensionamento a 60 anni. Presto? Potrebbe sembrare, ma effettivamente non sono pochi coloro che possono avervi accesso.

Pensione anticipata

Cosa sapere della pensione anticipata? Innanzitutto occorre sapere che per accede alla pensione anticipata occorre rientrare in specifiche classe di lavoratori che hanno diritto a presentare domanda. Ad oggi l’Italia offre una serie di strumenti per la pensione anticipata, tutti egualmente utili. La pensione anticipata spetta a coloro che hanno raggiunto determinati requisiti. Questi dipendono in maniera specifica da quella che è l’opzione che si vuole sfruttare.

Tra le misure grazie alle quali è possibile accedere alla pensione anticipata, si può annoverare la Quota 102 e la 103. Ma quella che sembra attirare, maggiormente l’attenzione l’Opzione donna, che è anche l’opzione che offre i requisiti più convenienti.

Cos’è l’Opzione donna

In una forma sperimentale si è pensato all’introduzione di quella che è nota come Opzione donna, che permetterebbe di andare in pensione in età non proprio avanzata. L’anticipo con cui si andrebbe in pensione sarebbero diversi per tutte le lavoratrici tanto autonome quanto subordinate, che si possono trovare in situazioni alquanto particolari.

Il minimo di età con cui si accede alla pensione è di 61 anni anagrafici e 35 di contribuzione versata. Anni che si riducono a 60 se si ha un figlio, 59 con 2 figli. Per poter accedere alla pensione è possibile inviare domanda con allegato la specifica documentazione.