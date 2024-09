Multa per chi beve caffè, sembra uno scherzo ma la sanzione è più che reale: se ti beccano gli regali 338 euro

Ami bere il caffè a tutte le ore? Da oggi, datti una regolata! Possono pure multarti.

La notizia, lo sappiamo, è assolutamente sconvolgente e vi avrà fatto ribalzare dalla seggiola. Anzi, magari stavate proprio sorseggiando la vostra tazzina di caffè ed ecco che vi è andato così di traverso quel delizioso liquido scuro. Eppure ve lo assicuriamo al 100% che non si tratti affatto di una burla.

Dunque cercate di darvi un contegno, di fare un bel respiro e di incominciare fin da ora a non berlo di continuo anche perché non sarebbe decisamente un toccasana per la vostra salute, sotto ogni punto di vista. I medici ci consigliano di non superare mai le 3, massimo massimo, 4 tazzine al giorno se non vogliamo riscontrare problemi cardiaci e diventare eccessivamente nervosi.

Bene è anche ricordarsi che non andrebbe mai bevuto dopo le 18 se non vogliamo correre il concreto e pesantissimo rischio di trascorrere tutta quanta la notte a contare le pecore. E quel punto il nostro metabolismo potrebbe risentirne, così come il nostro umore e il nostro rendimento sia a scuola che a lavoro.

Fatto sta che, anche se rispettiamo queste regole, alla fine non ci vergogniamo nemmeno di berlo quando stiamo al telefono per parlare con un cliente oppure in piedi, al mattino, appena svegli o mentre ci apprestiamo a uscire di casa. E ciò è sbagliatissimo. La prima cosa può essere vista come una sorta di mancanza di rispetto mentre la seconda è di certo qualcosa di deleterio per il nostro organismo.

Caffè, occhio a berlo sempre, ti possono multare

Difatti affrontare la colazione, che è non solo il primo ma anche il più importante pasto della giornata, senza però togliere nulla agli altri, senza mangiare qualcosa di nutriente e che ci doni energia, standocene comodamente seduti, non è affatto il massimo. Come non lo è quello di considerarla fatta solo bevendo del caffè.

Peggio ancora se completamente amaro. Difatti, se dopo pranzo, possiamo anche gustarcelo senza zucchero, quando ci siamo da poco alzati dal letto e non abbiamo ancora messo nulla nello stomaco dalla sera prima, sarebbe un colpo troppo tosto per il nostro organismo berlo senza nemmeno un dolcificante. Tuttavia, non è in codesto caso che potremo essere multati ma in uno che avviene quando siamo fuori casa.

Quando guidi, stai alla larga da lui

Lo sappiamo, la vita è sempre ricca di impegni di vario genere e adesso che tutti quanti hanno ricominciato a lavorare, ci si trova il più delle volte imbottigliati nel traffico. Si ha poco tempo a disposizione e così si tende a essere multitasking. In ogni caso, quando si è alla guida, non possiamo esserlo per la nostra e altrui incolumità.

Ergo la Legge punisce qualsiasi azione che possa comprometterla. Parliamo dunque anche di quella di sorseggiare dell’acqua da una bottiglietta oppure il caffè da un bicchierino chiuso, dotato di cannuccia. Qualora si venga beccati in questa maniera si riceverà una sonora multa che può arrivare fino alla cifra di 338 euro.