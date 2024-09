Guadagna senza lavorare, IKEA ha una soluzione geniale: in un sol colpo riempi il portafoglio e sistemi la casa

Ikea ha una soluzione veramente geniale per riempire il proprio portafogli anche senza lavorare, ecco qual è la nuova possibilità.

La cara IKEA in Italia e nel mondo intero è stata in grado di creare un vero e proprio impero. I suoi punti di forza, da sempre, sono, oltre al basso costo dei prodotti, anche i costi piuttosto bassi per quello che riguarda un mobilio che bada più alla funzionalità che alla sola bellezza fine a se stessa.

Moltissime le soluzioni che il colosso svedese, mette a disposizione di tutti coloro che si rivolgono ai suoi punti vendita, presenti su tutto il territorio nazionale. In effetti, se solo fino a qualche anno fa Ikea, sembrava essere una soluzione lontana, oggi è quella maggiormente sfruttata da tutti coloro che hanno bisogno di mobili ed oggetti per la casa.

Il centro di numerosi centri commerciali, IKEA propone una serie di soluzioni per l’arredo, completate dalla possibilità di scegliere accessori e complementi di arredo. Sfidiamo chiunque di voi a dire che non ha almeno un singolo oggetto a casa, marchiato IKEA.

Ma il colosso dell’arredo a prezzi bassissimi non si ferma alla sola vendita di mobili, infatti nel corso degli anni ha proposto delle iniziative veramente molto interessanti.

Il second hand che tanto piace

IKEA ha deciso di puntare in maniera decisa verso il second hand che tanto piace a tutti. Comprare mobili e oggetti di seconda mano, si traduce in un ottimo risparmio, nella possibilità di rinnovare i propri ambienti, quando si vuole, senza dover spendere un occhio della testa.

All’interno dei punti vendita, già da moltissimo tempo è presente l’angolo delle occasioni, in cui sono messi in vendita oggetti che ad altri non servono più, ovvero, arrivati con difetti di fabbrica, che meritano comunque di trovare un posto. Ma adesso l’azienda svedese ha deciso di dare battaglia anche agli e-commerce.

La nuova piattaforma online

Ikea fa quindi accendere i riflettori su di se, in maniera molto semplice, lanciando una nuovissima piattaforma online denominata “Ikea Preowned“, servizio momentaneamente disponibile solo in Norvegia e in Spagna, ma che presumibilmente si amplierà a tutti i paesi in cui il colosso è presente.

La piattaforma, nata con l’intendo di dare del filo da torcere ai siti che vendono online, permette agli utenti di mettere in vendita online, ciò che a loro non serve più. Un’ottima possibilità per chi ha dei mobili IKEA e vuole guadagnare senza nemmeno muoversi da casa. Un’occasione per guadagnare, ovvero accumulare sconti per futuri acquisto. Uno spazio dedicato alla circolarità.