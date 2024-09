Bonus casalinghe 2024, per avere i soldi non serve nemmeno l’ISEE: l’unica cosa da fare è rispettare questo requisito

Per accedere al bonus casalinghe 2024 non si ha bisogno di presentare l’ISEE, è sufficiente rispondere a uno specifico requisito.

Settembre è il momento dei nuovi inizi dopo l’estate che a qualcuno ha giocato anche qualche brutto scherzo. Questo è sempre un mese un po’ particolare e lo sappiamo molto bene, considerando anche il ritorno dalle ferie, l’inizio delle scuole, dei corsi sportivi e molto altro ancora.

Ma anche per il caro Governo e per i nostri parlamentari è il momento di lavorare per riuscire a determinare una Legge di Bilancio che nel 2025 avrà alcune conferme e qualche cancellazione dal programma. Occorre redistribuire le finanze per cercare di far quadrare i conti.

Nonostante la situazione, che non sempre sembra essere delle migliori, ci sono bonus per cui ancora è possibile inviare domande. Uno di questi è il bonus casalinghe introdotto al fine di aiutare tanto le donne quanto gli uomini che svolgono lavori di tipo domestico. Ma in merito a tale bonus ci sono notizie che non sono esattamente veritiere.

Quindi, per riuscire a fare un po’ di chiarezza, è importante conoscere quelle che sono le caratteristiche, al fine di riuscire anche a beneficiarne nel caso in cui se ne avessero i requisiti.

Numerose le informazioni sbagliate

Sul web alcune pagine hanno parlato del bonus casalinghe, riportando però delle informazioni che sono sbagliate. Infatti qualcuno ha parlato di un contributi di 400 euro che invece non è previsto. Infatti il bonus casalinghe non prevede che venga concesso del denaro, bensì che si possa beneficiare del bonus per formarsi e acquisire competenze nuove.

Si parte quindi dall’idea che formarsi è indispensabile affinché si abbia poi la possibilità di accedere più facilmente al mondo del lavoro. Il finanziamento permette quindi di beneficiare in maniera gratuita di corsi di formazione. A delinearne le caratteristiche la Legge 13 ottobre 202 n. 126.

I requisiti e la domanda

Al bonus casalinghe hanno diritto sia gli uomini che le donne che a titolo gratuito hanno prestato attività in ambito domestico. Ma per poter accedere al beneficio è indispensabile essere iscritti all’assicurazione contro gli infortuni domestici presso l’INAIL. L’accesso al bonus non è in alcun modo subordinato al valore dell’ISEE. Questo vuol dire che non vi è bisogno di dimostrare il proprio livello di reddito. Questo è anche il motivo per cui il bonus non consiste in un aiuto economico in denaro.

La domanda può essere inviata direttamente all’ente che mette a disposizione degli italiani i corsi convenzionati.