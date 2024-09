Vendita usato, se non rispetti queste regole rischi una sanzione senza precedenti: ignorale e ti beccano in un istante

Vendi usato? Occhio allora! Ci sono regola da rispettare se non vuoi essere multato.

Non è affatto facile riuscire a rimanere a galla oggi come oggi con le numerose e onerose spese che ci riempiono le giornate. Diciamo che, oltre a risparmiare il più possibile, nonché che in maniera intelligente, si cerca pure di non perdere il lavoro e di ottenere però anche dei guadagni extra.

Quest’ultimi erano in origine visti come gli strumenti fondamentali per togliersi qualche sfizio mentre oggi per riuscire ad arrivare sani e salvi a fino mese. Tuttavia non c’è niente di male a pensarla così. Fatto sta che bisogna anche stare molto attenti a come ci muoviamo soprattutto se ci occupiamo di vendita.

In tantissimi la mettono in atto soprattutto per quanto concerne l’usato che è un settore che va alla grande soprattutto se può essere definito con il termine più elegante e chic, di vintage. Non per nulla sono tantissimi i negozi fisici che ce lo propongono e ove noi possiamo pure portare, perlopiù in conto vendita, vestiti e oggettistica di vario genere oltre che mobilia.

Ad essi si affiancano pure quelli online che sono tantissimi e che stanno letteralmente sbancando. Il punto è che qui dobbiamo muoverci diversamente. Difatti in questo ambito siamo noi che vendiamo direttamente al cliente, non il negoziante che lo fa per noi e con il quale dividiamo la percentuale di vendita.

Vendita usato, occhio a non seguire le regole!

Per prima cosa dobbiamo tutelarci maggiormente verificando la serietà del possibile acquirente ed essere chiari su ciò che vogliamo vendere, dando tutte le informazioni a riguardo oltre che realizzando belle foto. Inoltre seguiamo sempre scrupolosamente le regole dello store nel quale vendiamo.

Possono anche variare dall’uno all’altro, nonché nel corso del tempo. Pertanto è bene stare molto attenti ai cambiamenti e stare, come si dice sul pezzo. E oltre a ciò ricordiamoci che essendo noi a vendere qualcosa tramite una realtà tutto ciò che vendiamo viene tracciato come, di riflesso, i soldini che percepiamo.

Tutto ciò che vendi e guadagni può essere segnalato

In poche parole se si superano certi tetti di vendita, nonché il loro numero, il venditore è costretto dalla Legge a compilare con cura uno specifico modulo a riguardo. E ciò riguarda ad esempio Vintend, Wallapop, Amazon, Etsy, Ebay e Airnb. Parliamo nel dettaglio di più di 30 vendite nel corso dell’anno solare oppure di più 2mila euro di guadagni.

La piattaforma dovrà anche segnalare l’IBAN e tutti gli altri dati relativi al conto corrente, sia esso bancario che fiscale. E, a quel punto, se l’Agenzia delle Entrate nota qualcosa di strano, può multarci. Inoltre ricordate che se i vostri guadagni iniziano a diventare importanti dovreste pensare concretamente all’apertura di una partita Iva.