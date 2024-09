Lavoro, bentornato relax serale: se ignori i messaggi del tuo capo la Legge ti protegge | La novità ora cambia tutto

Lavoro, da oggi la sera puoi spegnere il cellulare. E se il capo ti cerca, nessun problema. La Legge ti aiuta.

Se da pochissimi giorni tornato a lavoro a tempo pieno. In ufficio è il Caos e lo è perché c’è da organizzare un intero anno di lavoro. Le riunioni sono tante e sono numerosi i clienti da contattare. Il capo è nervoso perché preferirebbe di gran lunga essere rimasto in vacanza piuttosto che stare lì a parlare con i suoi lavoranti che spesso non capiscono quel che chiede.

Lui vuole di più. Non gli basta infatti che eseguano, seppure bene, il classico compitino. No, vorrebbe che si applicassero maggiormente e che fossero più volenterosi e creativi. Li vede svogliati e ha cambiato idea riguardo ad alcune possibili promozioni con relativi aumenti di stipendi.

Anzi, ne aveva pure accennato mesi fa ad alcuni dipendenti ma adesso sta facendo orecchie da mercante. Non è il momento di farlo, ora bisogna fatturare e alzare la china. Prossimamente, magari prima di Natale, ci ripenserà. Nel frattempo le canoniche 8 ore non bastano più per finire in tempo tutto il lavoro richiesto.

Nemmeno tu che lavori lì da un pezzo ci riesci e così arrivi prima al mattino e stacchi più tardi la sera. Peccato che non prendi un centesimo in più per questi straordinari. Ok, si tratta di meno di mezzora al giorno ma poi quando torni a casa, dopo tante ore che sei stato fuori, hai giustamente solo voglia di rilassarti e di riposare.

Lavoro, tutelato il tuo riposo serale

Ti fiondi in doccia, ti vesti comodo e pensi alla cena. Accendi la TV e segui un film o una serie televisiva che tanto ti appassiona. Prima di coricarti sfogli una rivista o leggi un libro. Se lì che ti pregusti dei bei momenti in compagnia del tuoi cari quando ecco che suona il telefonino o ricevi dei messaggi.

Chi ti sta chiamando o scrivendo pure con una certa insistenza? Niente meno che il boss. Peccato che siano le otto di sera e che tu sei stanco e che non hai nemmeno la minima intenzione di sentirlo. Tanto più che hai lavorato tantissimi e gli hai pure risolto un sacco di grane sebbene non fosse di tua competenza. Ora però il tuo riposo serale è maggiormente tutelato.

Qui puoi ignorare i messaggi del capo dopo il lavoro

Chiaro è che non è una situazione facile dal momento che, con la brutta aria che tira tuttora nel nostro Paese, non rispondere al proprio capo può risultare pericoloso nel senso che lui potrebbe indispettirsi e, alla prima, non rinnovarci il contratto con scuse plausibili o adducendo a un taglio di personale.

Fatto sta che in Australia, udite udite, si possono tranquillamente ignorare, dopo l’orario di lavoro, i messaggi lavorativi. La Legge tutela alla grande in tale direzione i lavoratori dipendenti. Ed è anche per tale motivo che molti capi non sono avvezzi a cercarli in orario serale, salvo motivi gravi e urgenti.