Ferie, se vuoi stare bene davvero ecco quante devi farne: lo conferma anche la scienza | Esiste una durata precisa

Ferie, sai quante dovresti farne per stare bene? Cosa dice la Scienza a riguardo.

Gennaio, pardon, Settembre è arrivato. No, non abbiamo sbagliato del tutto nominando il primo mese dell’anno dal momento che, come possiamo leggere sui Social, per tantissimi ora ha ufficialmente inizio il nuovo anno lavorativo che viene dunque visto ed etichettato come Gennaio.

Dunque bisogna ricominciare a sudare la classiche sette camicie per portare il pane a casa, far quadrare i conti e, in particolare, il cosiddetto bilancio familiare, nonché cercare di concretizzare i piani b che abbiamo in testa da tempo al fine di tentare di rimanere maggiormente a galla.

Risparmiare il più possibile è un consiglio da tenere sempre a mente, riuscendo comunque a vivere una vita più che dignitosa. E ciò rappresenta indubbiamente una grandissima sfida. Insomma, le ferie sono ormai diventate un miraggio e un ricordo lontano anche, se magari, si sono concluse da poco e abbiamo ancora molti vestiti in lavanderia da lavare.

Siamo ancora abbronzati e ci piange il cuore vedere tuoni e fulmini che stanno ricoprendo il cielo in questi giorni, soprattutto al Nord. In ogni caso in ufficio bisogna andare completamente vestiti, ergo in pochi potranno notare la nostra super abbronzatura. Tanto più che con il brutto tempo non possiamo indossare indumenti dalle tonalità chiare, tanto meno bianche.

Ferie, occhio alla loro durata

Adesso non è più il tempo di pensare ad andare in spiaggia o di mettersi in giardino a leggere, salvo durante i week end che ancora ce lo permetteranno a livello anche di temperature. E mentre mandiamo email e riprendiamo i contatti con i clienti iniziamo a pensare che siamo già stufi di stare lì innanzi al pc.

Ci siamo, del resto, abituati per quasi un mese a starsene a casa a pancia all’aria o andando al mare, e ora ci tocca stare seduti per ore e incollati a una scrivania con il telefono che squilla di continuo. Una domanda dovremmo dunque farcela a tal proposito: siamo sicuri che abbiamo trascorso delle buone ferie e che siano durate il giusto?

“Il tempo giusto”, secondo uno studio

A quanto pare esisterebbe anche la durata esatta da rispettare se vogliamo concretamente trarne un’alta forma di benessere. Ce lo dice molto chiaramente uno studio, apparso sul Jornal of Happiness Studies, affrontato nel 2012 dagli scienziati dell’ Università di Nijmegen, nei Paesi Bassi.

In sostanza pare che sia dall’ ottavo giorno che il nostro corpo e la nostra mente inizino a rilassarsi. Tuttavia all’11esimo si comincerebbe, di contro, a provare noi, quindi a non di divertirci e rilassarci più. Pertanto la durata di una vacanza dovrebbe non essere inferiore agli 8 ma non superare gli 11 giorni.