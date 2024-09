Shopping online, gli sconti non sempre sono convenienti: in questi casi ti stanno fregando alla grande

Gli sconti che sono online non sono sempre convenienti come si crede, a volte ti fregano e nemmeno te ne rendi conto.

Detto tra noi, questa storia dello shopping online ci sta sfuggendo un po’ di mano. La verità è che è tutta colpa del corriere e il motivo te lo spieghiamo subito. Quando ci lascia i pacchi (che tra l’altro abbiamo comprato noi), alla porta di casa è un po’ come se arrivasse Babbo Natale. Sì, insomma scartare i pacchi è come aprire i regali per il proprio compleanno, poi poco conta che effettivamente lo abbiamo comprato noi.

Una questione di psicologia contorta che in fondo, fa non poche vittime in maniera quasi quotidiana. Chi lo avrebbe mai detto che l’acquisto online che tanto abbiamo odiato, adesso invece è la nostra preferita?

Grazie al web facciamo shopping mentre siamo in ufficio, mentre ci godiamo un film o nelle lunghissime notti insonni. Tanto ci basta il nostro solo dispositivo mobile per riuscire a comprare quello che si vuole, quando si vuole.

Ma attenzione, se alcune offerte online sono veramente convenienti, ce ne sono altre che invece, non lo sono affatto. Insomma, non è tutto oro quello che luccica.

Gli esperti hanno lavorato a nostra tutela

Hanno condotto un’indagine incrociata il Centro Europeo Consumatori e il Centro Tutela Consumatori Utenti. Il loro studio è stato condotto su quelli che sono i principali e-commerce a cui si rivolgono i cittadini italiani allo scopo di verificare se le normative per quello che riguarda l’indicazione dei prezzi sia effettivamente corretta.

Durante le promozioni i prezzi devono essere indicati in maniera molto chiara, al fine di non trarre in inganno i consumatori. Ma i risultati che si sono ottenuti a riguardo non sono affatto incoraggianti, infatti sono veramente pochissime le aziende di vendita online che seguono realmente le regole.

Durante i saldi il campanello d’allarme

Come spesso succede il primo campanello d’allarme sarebbe arrivato durante il periodo dei saldi. Sembra infatti che la presenza di sconti tutto l’anno sulle piattaforme di shopping online avrebbe fatto in modo da non rendere appetibili gli sconti nel periodo dei saldi.

Senza considerare che spesso le indicazioni dei prezzi precedenti e quelli scontati non erano esattamente chiare, come invece, avrebbero dovuto essere. Insomma una situazione offuscata dalla mancata trasparenza in termini di indicazioni specifiche ai consumatori. Attenzione quindi, prima di credere di aver trovato un vero affare.