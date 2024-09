Salute, occhio a quello che vedi sui social: questo ingrediente naturale ti crea ustioni allarmanti | Non farlo anche tu

Attenzione a quello che si vede sui social, c’è un ingrediente naturale che qualcuno dice faccia miracoli invece può creare delle ustioni veramente allarmanti.

I social sono ad oggi una parte importante della nostra vita. Per quanto vogliamo negare di esserne dipendenti sono pochi coloro che realmente non li utilizzano o che comunque non danno una sbirciatina di tanto in tanto. Ovviamente essi hanno rivoluzionato il modo di comunicare tra di noi. Se in passato per parlare con altre persone anche lontano si utilizzavano le lettere oggi basta un direct e il messaggio arriva chiaro.

Navigando su queste piattaforme è possibile trovare tantissimi contenuti diversi, o ognuno dei quali può influenzar la nostra vita in maniera più o meno importante. Purtroppo per alcune persone distinguere ciò che è reale da ciò che invece dovrebbe essere qualcosa che rimane solamente sul web è diventato veramente difficoltoso.

Proprio da questo nascono gli allarmi che di tanto in tanto vengono dati da coloro che sono gli esperti di comunicazione purtroppo ad oggi per diventare famosi, se così si può dire, o comunque noti sul web, si farebbe veramente di tutto anche dare dei consigli sbagliati.

Quindi se prima il maggior problema che dovevamo affrontare erano le diete fai da te che ci offrivano i classici giornali scandalistici, ad oggi ci dobbiamo difendere anche dai social dei contenuti poco veritieri.

TikTok è probabilmente la piattaforma peggiore

Non ce ne vogliono i TikToktiani di ogni genere, sappiamo bene che questa piattaforma che arriva dalla Cina e che non fa parte del gruppo meta ha riscosso un notevole successo soprattutto negli ultimi anni e soprattutto tra i giovanissimi. Purtroppo però spesso i suoi contenuti sono pochi i doni tanto a coloro che hanno superato gli anta un po’ quanto per coloro che ne sono ancora molto lontani.

Non è certo la prima volta che si lancia l’allarme per una tendenza nata su questa piattaforma, ma che potrebbe essere veramente molto dannosa per la salute. Come scrivono nei titoli di coda e all’inizio dei programmi di Wrestling,”don’t try this at home” amore. Attualmente la tendenza che preoccupa gli esperti è denominata come Lemon Challenge.

Una tendenza molto pericolosa

In parole molto semplici la Lemon challenge di cui tutti parlano consisterebbe sostanzialmente nell’utilizzare del limone per andare a schiarire i capelli. Gli influencer che su TikTok pubblicano i loro video promettono dei risultati veramente strabilianti. Ma purtroppo si tratta di una tendenza che è molto più pericolosa di quella che si possa pensare.

In effetti il limone a sì delle proprietà chiarenti, ma il suo acido citrico potrebbe provocare dei gravi danni alla cute, aldilà dell’effetto secco che crea sui capelli. Inoltre l’acido citrico a contatto con il calore del phon potrebbe creare irritazione, prurito e ustioni ad alto livello.