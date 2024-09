Auto, nuova truffa in agguato: questa tecnica funziona al 99% | Ti rubano tutto prima ancora di scendere dall’auto

Una nuova forma di raggiro si sta sempre più diffondendo nelle nostre città: occhio a chi facciamo vedere la nostra auto per la riparazione!

Vi è mai capitato di andare a prendere l’auto parcheggiata – magari dopo una cena o all’uscita da un cinema – e trovarla in panne, con la batteria scarica?

E’ una cosa che può succedere e, quando succede, in genere non ci si dispera poi tanto: se si ha l’assistenza stradale nella nostra polizza auto, si chiama il consueto numero verde e, in breve tempo, il problema è risolto.

Se il carroattrezzi non è incluso in polizza, si telefona ad un amico il quale, dotato di morsetti e cavi, ci viene a dare una mano in tempi rapidi. Le situazioni appena descritte sono quelle che generalmente accadono, quando capita un evento del genere. Ma le cose potrebbero invece complicarsi un po’.

Supponiamo di trovarci in un caso simile: magari appena usciti da un cinema con gli amici, riscontriamo che l’auto, nonostante ripetuti tentativi, non parte. A notare le nostre (giustificate) imprecazioni è però un uomo, che si aggira per l’appunto dalle parti nostre, e che si qualifica come “meccanico”.

Il falso meccanico e la batteria a terra

Egli si offre, cortesemente, per dare una mano e capire dove sta il problema. Apre il cofano ed evidenzia che qualcosa non va. Capisce però che trattasi di una situazione d’urgenza e ci garantisce che in quattro e quattr’otto ci risolve il problema, a patto di ricevere un centinaio di euro come cadeau.

Noi ci fidiamo, paghiamo quanto richiesto e in pochissimo tempo il nostro mezzo riparte di nuovo. Situazione risolta. Ma ne siamo proprio sicuri? In realtà è assai probabile che si sia stati vittima di un falso meccanico, il quale ha manomesso lui la batteria dell’auto proprio mentre noi eravamo a goderci il film al cinema.

La truffa dell’auto in panne

E’ quanto ad esempio è capitato recentissimamente a Bologna, dove un truffatore seriale agiva esattamente così, ma è stato scoperto… per il suo zelo eccessivo.

Proprio in occasione di una serata al cinema, il malintenzionato aveva manomesso così tanti automezzi parcheggiati nei pressi della sala da destare, tra le vittime della truffa, numerosi sospetti. Qualcuno, alla fine, ha chiamato le forze dell’ordine e l’uomo è stato costretto a darsi alla fuga.