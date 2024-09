Assunzioni, mega bonus dal Governo per i contratti a tempo indeterminato: se ne vuoi uno ti basta un click

Scopriamo dove e chi può beneficiare di una straordinaria iniziativa pubblica a favore dell’occupazione per l’anno in corso.

Non è affatto facile, oggi, ottenere sin da subito un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Purtroppo la normativa attualmente in vigore, infatti, privilegia forme di collaborazione molto più flessibili, che rappresentano talvolta un grande vantaggio per le aziende ma certamente sono svantaggiose per i lavoratori subordinati.

La mancanza di stabilità a lungo termine e il precariato della massa dei lavoratori del nostro paese peraltro produce indirettamente anche alcuni fattori che rendono l’Italia una nazione economicamente poco competitiva.

Lavori intermittenti e sottopagati, infatti, non consentono facilmente l’accesso al credito – mutui e non solo – e producono a lungo andare masse sempre più ampie di futuri pensionati poveri: due aspetti, questi, che certamente non contribuiscono a spingere l’economia. Ma fortunatamente qualcosa sta cambiando.

Le riforme inaugurate con il Jobs Act, nel 2016, incentrate tutte sull’ideale della flessibilità del lavoro, stanno suscitando in anni recenti dibattiti sempre più accesi. Gli ultimi governi – anche alla luce delle gravi crisi che si sono susseguite dalla pandemia del 2020 ad oggi – hanno cercato di porvi dei correttivi, se pur di natura non strutturale.

Bonus assunzioni 2024: dove e per chi

C’è una regione italiana che ha stanziato, per il 2024, una somma importante al fine di agevolare proprio le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato. Si tratta della Sicilia, la quale mette a disposizione per le micro, piccole e medie imprese ben 40 milioni di euro.

Si tratta di ben 30.000 € per ogni nuovo assunto – 10.000 € annui per tre anni – che entri in azienda con un contratto a tempo indeterminato o che trasformi in tal senso un contratto già in essere. L’incentivo è riconosciuto per un massimo di 10 lavoratori ad azienda ed è retroattivo a partire dallo scorso 1 gennaio 2024.

Il “click day” siciliano

Nonostante l’iniziativa sia considerata da più parti come assai lodevole, suscitano moltissime perplessità le modalità di erogazione dell’incentivo. Le domande dovranno essere infatti presentate esclusivamente online, in un giorno ben preciso – ancora da definirsi – e a partire da una ben precisa ora: è il cosiddetto “click day“.

La graduatoria delle aziende ammesse all’incentivo verrà stilata in base all’ordine cronologico di arrivo sulla piattaforma, venendo così meno tutte le considerazioni oggettive che si possono fare per ordinare le imprese beneficiarie in base a criteri di merito reali.