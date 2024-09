Pannelli solari, per risparmiare non ti serve il tetto: i nuovi modelli li metti direttamente dentro casa

Se per il tuo risparmio hai deciso di puntare tutto sui pannelli solari, sappi che i nuovi modelli li puoi mettere in casa.

L’Italia è uno dei paesi in cui le energie rinnovabili hanno avuto il maggior sviluppo negli ultimi anni. Un incremento nel loro utilizzo che è dovuto principalmente al bisogno di salvaguardare l’ambiente e allo stesso di ottenere un risparmio che sia piuttosto rilevante.

Lo Stato poi, non ha fatto altro che incrementare l’utilizzo delle energie rinnovabili, grazie alla concessione di bonus che permettono di ammortizzare la spesa sostenuta per l’istallazione di nuovi impianti o la sostituzione di quelli già presenti sul territorio.

Tra le diverse tipologie di energie rinnovabili quella fotovoltaica è probabilmente la più utilizzata e anche la più apprezzata, vista la loro semplicità di utilizzo. Uno sviluppo che permette di contrastare quello che è il caro del prezzo dell’energia elettrica che tutti i cittadini hanno subito di recente.

Considerando la grandissima diffusione del fotovoltaico, gli esperti del settore non hanno potuto far altro che lavorare in questa direzione. Sono quindi state sviluppate nuovissime tipologie di fotovoltaico, che possono essere utilizzate anche senza installare i pannelli sul tetto del proprio immobile.

Le modernissime smart home

La tecnologia e lo sviluppo degli ultimi anni ha fatto in modo che le nostre case cambiassero in maniera veramente radicale. Possiamo ormai parlare di vere e proprio smart home con sistemi che l’hanno resa molto più efficiente ed efficace, in grado di andare a soddisfare i bisogno di coloro che abitano al suo interno.

Le sole connessione Wi-Fi non sono sufficienti per definire le abitazioni intelligenti, infatti ad esse si aggiungono i sistemi di domotica e anche i tanto apprezzati pannelli fotovoltaici con una tecnologia che si rivela essere completamente nuova rispetto al passato.

Un esperimento che potrebbe rivoluzionare le nostre abitazioni

Lo studio a cui si sta accennando è stato pubblicato su ACS Applied Energy Materials e mostra come si stia pensando a dei pannelli fotovoltaici che sarebbero in grado di andare ad alimentarsi attraverso dei LED a luce bianca. Il tutto sarebbe possibile grazie alla perovskite e le pellicole organiche che provvederebbero alla raccolta dell’energia.

Una vera e propria sfida, una sorta di sistema di autoalimentazione che permetterebbe di utilizzare il fotovoltaico anche se non si ha la possibilità di impiantare i pannelli sul tetto. Una formula anche piuttosto economica, che sembra riuscire a mettere d’accordo proprio tutti a riguardo.