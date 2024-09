Bottiglie di plastica vuote, se le butti perdi un’occasione incredibile: riciclale e vivrai in una casa alla moda

Non getterai mai più via le tue vecchie bottiglie di plastica. Se lo fai ti potresti far sfuggire una possibilità incredibile.

Si ha bisogno di un’economia circolare, gli sprechi sono letteralmente banditi dalle nostre case. È per tutti il momento di comprendere in che modo sia possibile riutilizzare alcuni di quelli che sono i rifiuti che produciamo in maggiore quantità. Sono ormai diversi anni che si è posta l’attenzione nei confronti di quelli che sono i rifiuti e l’inquinamento che essi producono.

Proprio dal bisogno di ridurre l’inquinamento è stata introdotta la raccolta differenziata, con indicazioni specifiche per riuscire a dividere la spazzatura nella maniera corretta. Solo procedendo nella maniera giusta è possibile andare a riciclare i materiali che lo permettono, tra di essi, la plastica.

Dare una seconda vita a quelli che sono i rifiuti di plastica sembra essere una scommessa ormai vinta da molto tempo. Ad oggi la plastica ben divisa dagli altri rifiuti può essere utilizzata per moltissime finalità differenti.

Ma se il riciclo inizia dalla semplice raccolta differenziata, è anche importante ricordare che, è possibile procedere con un utilizzo home made delle vecchie bottiglie e contenitori. Ecco in che modo riutilizzarli.

La plastica è uno dei materiali più utilizzati in assoluto

Tra i diversi materiali siamo certi che la plastica è innanzitutto il più utilizzato anche dalla aziende di vario genere, ma è anche quello che si presta al maggior numero di utilizzi, in maniera assoluta. Negli ultimi anni poi, la plastica è entrata anche nell’industria vestiaria, infatti non sono poche le aziende che utilizzano plastica riciclata e ovviamente trasformata per la produzione dei loro capi, tra di esse Nike, Decathlon e anche H&M.

Di contro se smaltito nella maniera sbagliata, la plastica può creare anche non poco inquinamento. Questo è il motivo per cui si pone una crescente attenzione nei confronti della possibilità di riciclo di questo materiale.

Come riutilizzare le bottiglie di plastica

Numerosi sono i riutilizzi che si possono adottare per quello che riguarda le bottiglie di plastica. Il primo degli utilizzi che se ne può fare è per la creazione di un orto verticale, dei perfetti contenitori creativi. Le bottiglie, riempite di sabbia e colorate, possono essere utilizzate per la creazione di aiuole, ovvero possono diventare dei vasi veramente molto creativi, basta una forbice per tagliarli e delle tempere. Prova a disegnare degli occhietti sui tappi, essi diventano dei perfetti tappi creativi.

Con un po’ di abilità manuale le bottiglie possono diventare dei fiori colorati per decorare le pareti, un mazzo di fiori, ovvero, delle lanterne. Inoltre con le bottiglie di plastica si possono creare delle sculture delle sedie, vadi per pianti rampicanti. Prova ad appenderla una all’albero per farla diventare una mangiatoia per uccelli. Infine ricorda che le bottiglie sono delle perfette decorazioni di Natale.