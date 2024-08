Vacanza, se sei stato in hotel occhio a questo dettaglio: chi non ha seguito l’iter di pulizia deve buttare il materasso

Vacanza, hai alloggiato in hotel? Occhio a questo speciale dettaglio o rischi di dover buttare via ogni cosa.

Sei appena tornato da qualche giorno al mare. Non pensavi di riuscirci ma pure quest’anno ti sei potuto permettere una piccola vacanza. Ti sei rilassato e divertito. Diciamo che sei tornato a casa rigenerato e pronto per affrontare alla grande un altro super tosto anno lavorativo. Prima però, avendo ancora a disposizione qualche giorno di ferie, hai pensato bene di dare una sistemata alla casa.

Hai dato una bella passata di aspirapolvere, pulito alla perfezione i pavimenti e sistemato meglio i vestiti nell’armadio. Già che c’eri hai cambiato pure le tende. Ti sei organizzato per rivedere con calma i parenti e i tuoi amici, organizzando anche cene e aperitivi sul tuo balcone. In giardino invece hai invitato mamma e papà per un pranzo domenicale.

E già che c’eri hai provveduto a sistemare bene la cucina, pulendo la dispensa e pensando anche al frigo. Era da diversi mesi che non lo igienizzavi e hai approfittato del fatto che, non essendoci stato per qualche giorno, non fosse pieno. E come tocco finale ci hai messo dentro pure qualche fettina di limone per donargli un buon profumo.

Pure il bagno risplende e i nuovi asciugamani sono splendidi. L’accappatoio è fresco di bucato ed emana un aroma di lavanda che ti induce a rilassarti in solo secondo. E tu sei ben conscio di questo visto che in camera da letto punti all’utilizzo di olio essenziali di questa profumazione che tanto piace anche al tuo partner.

Vacanza, se sei stato in hotel pensa a che cosa hai fatto

Tu alla tua casa, che ami vedere come il tuo nido, ci tieni molto. Cerchi sempre di renderla calda e confortevole per te, per la tua dolce metà e per i tuoi ospiti. Pratichi lo smart working da un anno e ti dai un sacco da fare non solo per tenere linda e ordinata la postazione di lavoro ma anche ogni altra zona della tua dimora.

Insomma, oltre a essere un’eccellente lavoratrice sei anche un’ottima casalinga. Tuttavia anche il tuo lui, quando gli impegni di lavoro glielo consentono e se non è troppo stanco, visto che torna alla base molto tardi la sera, ti aiuta nelle faccende più easy. E tu sei sicura che in quel hotel dove hai alloggiato fino a qualche giorno fa siano stati così bravi nel mantenere l’ambiente sano e pulito?

A che cosa dovresti stare maggiormente attento

Quando si entra nella camera dobbiamo in primis verificare che non ci sia polvere per terra e sulla mobilia, altrimenti chiediamo subito che venga sistemata e ben pulita. In ogni caso pure se ci appare apparentemente linda può comunque nascondere alcune insidie per la nostra salute. E con ciò ci riferiamo soprattutto alle cimici che sono ben più comuni di quel che pensiamo.

Esse si possono nascondere non solo nel materasso ma anche nella rete o in altri antri nascosti del letto ove dormiamo. Ed è per tale motivo che quando andiamo in albergo non dovremo mai mettere il pigiama sotto il cuscino e lasciare appoggiati i nostri vestiti sulle lenzuola. Lasciamo pure sgombro il comodino dal momento che potrebbero arrivare anche lì.