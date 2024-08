Salute, il trend di TikTok è virale: con un solo bicchiere fai il pieno di energie e lavori col massimo della concentrazione

Salute, con un solo bicchiere stai alla grande e lavori al top. La notizia è diventata virale grazie a TikTok.

La salute, parliamoci molti chiaramente senza prenderci in giro nemmeno per un secondo, è sì il dono più prezioso che abbiamo ma anche, nel contempo, il più fragile, instabile e capriccioso che abbiamo. Ergo dobbiamo cercare di tutelarlo maggiormente fin da quando siamo giovani con il preciso obiettivo di sperare che certe problematiche non si presentino o raggiungano forme gravi in futuro.

Il punto è che oggigiorno, a causa soprattutto della frenesia della vita moderna, tendiamo a non pensarci. La nostra dieta, intesa come alimentazione, non è quasi mai ben curata. Magari sulla carta ne seguiamo una valida, sana, controllata e bilanciata ma poi i pasti li consumiamo di fretta e persino in piedi.

E questo accade soprattutto per quanto concerne la colazione che è il pasto più importante della giornata visto che per tante ore siamo stati a digiuno. E invece noi che facciamo? Il più delle volte la saltiamo e così appariamo sia a scuola che sul posto del lavoro svogliati, assonati e particolarmente nervosi.

Dunque non potremo di certo dare il massimo e inoltre, come sorta di metaforica ciliegina sulla torta, saremmo ingestibili tutto il giorno. E saremo irritati al massimo a metà mattinata quando avremo una fame titanica. A quel punto saremo indotti, non tanto a fare un piccolo spuntino, ma un vero pasto super calorico.

Bevi questa bevanda e farai il pieno di energia

A quel punto a pranzo non avremo appetito. Oppure se decideremo di non fare alcuna piccola pausa ristoratrice, ci arriveremo con il desiderio di mangiarci pure il tavolo. E la sera? Capita che per via delle tante, pardon, troppe cose da fare, ceniamo tardi, puntando pure sul del cibo grasso e fritto. E così non solo ingrassiamo e non dormiamo bene ma pure ci gonfiamo come dei palloncini.

Chiaro che per stare meglio, sia fisicamente che psicologicamente parlando, sarebbe vivamente consigliato correggere fin da subito questi grossolani errori che tuttavia sono più tristemente comuni di quel che pensiamo. E in nostro aiuto ci viene una bevanda suggeritaci su TikTok da un professionista. Grazie a lei farai in men che non si dica il pieno di energia.

Di che cosa si tratta e come prepararla a casa

Stiamo parlando dell’internal shower drink, propostoci dall’esperto di benessere Daryl Gioffre. Per realizzarlo dovremo semplicemente versare in un bicchiere d’acqua liscia il succo di 1 limone e due cucchiai di semi di chia. A discrezione potremmo pure versarci mezzo cucchiaino di sale marino. Lasciamo agire il tutto per 15 minuti, quindi possiamo bere la bevanda.

Grazie ad essa potremo notare che non faticheremo più a digerire e che, di conseguenza, anche gli antiestetici gonfiori nati soprattutto nella zona addominale, potranno scomparire. Chiaro è che senza tanto movimento e il proseguimento di una valida alimentazione miracoli in tale direzione non si possono ottenere. Tuttavia prima di affidarci a questo rimedio chiediamo un consulto al nostro medico curante.