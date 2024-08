Risparmio, se bevi il caffè non buttarlo più: i fondi li riutilizzi tutti in questo modo | La natura ti sarà grata

Risparmio, quando hai bevuto il caffè non gettare nel cestino i fondi. Come puoi riutilizzarli.

Al piacere di un buon caffè non sappiamo proprio dire di no. La prima tazzina la sorseggiamo al mattino, appena svegli, come abbiamo messo il piede fuori dal letto. I più fortunati e, aggiungiamo noi, viziati hanno la ghiotta possibilità di gustarselo come hanno aperto gli occhi dal momento che è il proprio partner a portarglielo.

Il secondo solitamente arriva a metà mattina o come mettiamo piede in ufficio. E poi se ne susseguono parecchi nel corso della giornata. Immancabile poi è dopo un pasto anche se frugale. E così ecco che ne beviamo un po’ troppi. Gli esperti ci consigliano di non superare mai le tre o, al massimo, quattro tazzine al giorno.

Fondamentale poi è non berlo mai dopo le 18 dal momento che, contenendo caffeina, non ci consentirebbe di dormire sereni la notte, toccando le classiche 8 ore c he sono alla base dell’attivazione di un veloce e valido metabolismo. E se dormiamo poco e male poi di certo non riusciremo a rendere al massimo né a lavoro né a scuola.

Inoltre saremo nervosi e intrattabili non solo con i clienti, alunni e insegnanti ma anche con parenti e amici. Tuttavia, per stare bene, basta semplicemente non eccedere con il consumo di questa bevanda e puntare alla sua qualità più che alla quantità. E secondo molti per arrivare a una alta sarebbe meglio preparare il caffè con la mitica e intramontabile moka.

Hai fatto il caffè? Non buttare i suoi fondi

In tantissimi la posseggono ancora nelle loro cucine anche se ormai la maggior parte delle persone opta per le cialde o per la versione solubile che è molto pratica ed economica. Fatto sta che svegliarsi al mattino e percepire l’aroma di caffè che si sta preparando sul fuoco ha sempre tutto un altro sapore.

Ed è per tale motivo che molte persone acquistano tuttora quello in polvere che è disponibile in moltissime modalità nelle scansie di tutti i supermercati. E tra l’altro se anche noi faremo tale scelta potremo poi sfruttare i suoi fondi in maniera molto intelligente. E no, non parliamo del fatto di poterci leggere il futuro.

Un vero elisir di bellezza per il tuo giardino

Difatti essi potranno risultarci assai interessanti per la bellezza e la salute del nostro giardino. In sostanza, essendo ricchissimi di magnesio e azoto possono pure essere impiegati come una sorta di fertilizzante liquido. Come prepararlo? Basta semplicemente mettere in infusione due belle tazze di fondi di caffè per ogni singolo secchio d’acqua.

Et voilà. otterremo così, per l’appunto, un’acqua arricchita da sali minerali strepitosi, con la quale poi potremo annaffiare le nostre adorate piante. Oltre a ciò possiamo utilizzare i fondi per scacciare gli insetti, lumache in primis, ponendoli direttamente nelle zone dove solitamente si mostrano.