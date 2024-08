Giardino verde e sempre in fiore, queste piante sono perfette anche senza manutenzione: le compri e te ne dimentichi

Se vuoi un giardino che sia sempre verde e fiorito allora dovresti scegliere queste piante, di semplice cura e manutenzione.

Nostro caro giardiniere all’arrembaggio, per te è il momento di rinnovare il tuo giardino. Detto tra noi, quante volte hai guardato ai balconi e ai giardini degli altri con un pizzico di invidia, perchè a loro far crescere fiori e pianti sembra venire estremamente naturale.

Ma in fondo ce lo dice anche la saggezza popolare che l’erba del vicino è sempre più verde, come potrebbe essere differente per te? La realtà è che sono veramente tanti coloro che hanno il pollice verde e si dedicano al loro giardino in maniera quotidiana. Perchè in effetti, tutto quello di cui ha bisogno il tuo angolo verde, sono solo cure quotidiane e non molto di più.

Se tu credi di avere un pollice nero, non adatto a far crescere le piante, sappi che ci sono dei fiori che potrebbero essere adatti a te e alla scarsa propensione alla loro cura.

Dobbiamo riconoscere che un giardino potrebbe essere un impegno veramente troppo oneroso per chi, non ama praticare giardinaggio, ma di contro è anche vero che tutti vorrebbero un angolino esterno ben curato, dove accogliere i propri ospiti.

Di cosa hanno bisogno le piante

Le piante per poter crescere sane e rigogliose hanno bisogno di elementi essenziali come, la luce, l’acqua e la fertilizzazione. Qualsiasi di essa manchi, non si potrà certo avere una pianta che sia al meglio della propria forma. Ovviamente ognuno dei corpi verdi che possiamo scegliere per la nostra casa, può aver bisogno di tali elementi in quantità differenti.

Questo è il motivo per cui conoscere la natura di ogni singola pianta che si possiede è estremamente importante, al fine di riuscire a prendersene cura nella maniera migliore. Ce ne sono alcune che sono fatta anche ai principianti. Ecco quali sono.

Le piante semplici da avere

Se non sei un esperto giardiniere potremmo consigliarti il Sedum da fiore, non ha bisogno dei molta acqua, dotato di foglie carnose è in grado di trattenere l’acqua in modo tale da utilizzarla nei momenti in cui ne riceve di meno. Il suo fiore è veramente molto affascinante. Anche la lavanda è una delle piante perfette anche per te che hai il pollice nero, tiene lontani gli insetti ed inebria il giardino con il suo profumo.

La nepeta, nota anche con il nome di erba gatta, in alcune tipologie presenta anche dei fiori veramente belli da vedere. Se invece vuoi virare su una pianta aromatica, allora il rosmarino è veramente perfetto per il tuo giardino, semplice da coltivare, è molto resistente. Per fiori molti colorati ti consigliamo il coreopsis, oppure la gazania, di origine africana, resiste anche al sole più battente.