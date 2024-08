Bonus tende da sole, rivoluziona il tuo balcone senza spendere un euro: con una richiesta ti torna tutto in tasca

Per chi intende mettere mano ad un restyling del proprio appartamento c’è un’occasione da non perdere: il bonus tende da sole 2024.

Gli incentivi per ristrutturare casa, così come quelli per renderla più efficiente da un punto di vista energetico, sono noti da tempo.

Non tutti però sono al corrente che esiste anche la possibilità di ottenere forti benefici fiscali anche semplicemente istallando – a casa propria – tende da sole, zanzariere o persiane. Bisogna però fare attenzione alla scadenza dell’incentivo, perché questa importante opportunità termina il prossimo 31 dicembre 2024. Ma in cosa consiste esattamente tale bonus?

Il bonus tende da sole 2024, sostanzialmente, non è alto che uno sconto sulle tasse da pagare: si tratta infatti di una misura che consente di portare in detrazione il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’istallazione dei dispositivi di protezione, ripartita in dieci quote annuali di eguale importo. Pertanto non vi sarà né la possibilità di richiedere un rimborso immediato, né la cessione del credito, né lo sconto in fattura.

Si tenga ben presente inoltre che l’iniziativa prevede l’obbligo di tracciare la spesa effettuata: niente pagamento in contanti quindi, ma solo bonifici di tipo “parlante”, nei quali sia cioè indicata la causale esatta ed i codici fiscali del venditore e del beneficiario.

Tende, zanzariere e persiane: strumenti di efficientamento energetico

I dispositivi istallati debbono contribuire inoltre alla schermatura solare in maniera sensibile. Non tutte le tipologie di tende sono infatti ammesse all’incentivo, così come indispensabile dev’essere un certo orientamento del dispositivo, che non può puntare verso nord, nord-est o nord-ovest.

La spesa massima detraibile è stata stabilita pari a 60.000 €: ciò significa che la spesa massima sostenibile non può superare i 120.000 €, ossia il doppio di quanto si può portare al massimo in detrazione. V’è inoltre un tetto massimo consentito per metro quadro, pari a 276 €.

A chi spettano gli incentivi

Possono richiedere l’incentivo sia le persone fisiche sia le società di capitali, proprietari, locatari od usufruttuari dell’immobile. Per i primi la detrazione si applica al montante IRPEF, per gli altri la somma detraibile si sconta sull’IRES (Imposta sul Reddito delle Società).

Poiché l’agevolazione rientra tra quelle previste dal cosiddetto Ecobonus, se interessati ad ottenere questo forte sconto è necessario affrettarsi, poiché è praticamente certo che tale incentivo verrà cancellato a partire dal 2025. Mancano solamente quattro mesi alla fine dell’anno e risulta obbligatorio – ai fini dell’ottenimento del bonus – non solo aver acquistato le tende, ma anche aver concluso i lavori di istallazione.