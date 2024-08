Auto a noleggio, attenzione al pagamento: queste spese non le consideri mai | Rischi di finire tutto il tuo budget

Ci sono spese che non vengono mai considerate per quello che riguarda le auto a noleggio, ma ti mandano sul lastrico.

Non sono pochi coloro che negli ultimi anni stanno valutando la possibilità di optare per il noleggio della propria vettura, piuttosto che l’acquisto. In effetti molti sono i vantaggi che questa formula sembra offrire agli automobilisti che hanno bisogno di cambiare automobile con molta frequenza.

Una formula che sembra essere piuttosto conveniente considerando che pagando un abbonamento è possibile avere un formula all-inclusive che permette, innanzitutto di risparmiare, in secondo luogo di avere pensieri. Ovviamente in una vita frenetica come quella che tutti vivono, riuscire a non avere pensieri è un grande traguardo da cui in pochi possono prescindere.

Questo è probabilmente il motivo per cui tantissimi hanno virato sulle automobili con noleggio a lungo termine. Una tipologia di contratto che però, nasconde non poche insidie, proprio come il classico noleggio di automobili. Infatti occorre valutare in maniera specifica quelle che sono le indicazioni fornite anche dalle clausole, hai presente quelle da leggere con la lente di ingrandimento? Quelle…

Solo facendo molta attenzione sarà possibile evitare una serie di costi aggiuntivi che inavvertitamente potrebbero letteralmente svuotare il conto in banca.

Quali sono i requisiti per procedere con il noleggio

A tutti gli effetti il noleggio non solo è conveniente, ma è anche abbastanza semplice. Utile quando si decide di andare in vacanza in un qualsiasi luogo, senza portarsi la propria automobile. Per sottoscrivere un contratto di noleggio è sufficiente apre un’età che sia superiore ai 21 anni, avere a disposizione una carta di credito e la propria carta d’Identità. A seconda della compagnia a cui ci si rivolge, oltre al costo del noleggio, alla polizza assicurativa e alla manutenzione ordinaria, possono essere compresi i permessi per un secondo guidatore, coperture assicurative extra, equipaggiamento addizionale, costo di consegna e oneri per eventuali viaggi in nave o aereo.

Nel caso in cui si voglia risparmiare sull’auto a noleggio, prestare attenzione a tali elementi si rivela indispensabile.

Ma quanto costo noleggiare un’automobile?

A questo punto ci si chiede quanto costa effettivamente noleggiare una vettura. In realtà sull’argomento non sono state poche le discussioni e gli interventi portati avanti dall’AGCOM a protezione dei consumatori. Purtroppo le pratiche poco corrette sono veramente all’ordine del giorno e non è certo poco frequente che il cittadino debba pagare dei costi di cui nemmeno conosceva l’esistenza.

Oltre al prezzo base del noleggio, devono infatti essere indicati tutti quelli che sono i costi accessori. Un comportamento questo scorretto e sanzionabile, a cui occorre prestare attenzione se non si vuole correre il rischio di pagare un prezzo extra.