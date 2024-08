Tende rovinate, riciclale in 3 modi geniali: non solo risparmi ma ti fai una casa tutta nuova e alla moda

Hai delle tende rovinate? Prima di buttarle pensaci bene. Come potresti riutilizzarle.

Ti stai dedicando a faccende domestiche e alle classiche pulizie di primavera, anche se siamo a fine estate e l’autunno è alle porte. In attesa di tornare ufficialmente al lavoro in pianta stabile e vedere i tuoi figli chini sui libri e sui banchi di scuola, hai deciso di dare una belle rassettata alla tua casa. Azioni svariate lavatrici e metti in conto che le bollette saranno più alte il prossimo mese.

Nel prelevare le tue tende, hai notato che alcune sono rovinate. Ciò non è affatto piacevole, dato che esse sono essenziali per la tua privacy e per tenere lontani i raggi del sole e la luce troppo forte. Per fortuna ne hai altre di scorta che hai comperato tempo fa, in occasione dei saldi estivi. In ogni caso, non pensare affatto di disfartene, perché potranno risultarti molto utili non solo per la cura del tuo nido.

Tuttavia, prima di utilizzarle in altro modo, facendo leva sulla fantasia, dai loro una bella lavata. Quando saranno asciutte e ben pulite, nonché profumate, potrai decidere meglio come riutilizzarle. Se proprio sono malridotte, puoi sempre tagliarle, seguendo la forma rettangolare e crearne delle pezze, che saranno utilissime per rimuovere polvere o sporco in generale.

Se invece sono in buono stato, sebbene siano rovinate in alcuni punti, puoi, armandoti di ago e filo, ritagliarne i bordi e realizzare delle tendine, magari per la cucina. Altrimenti puoi crearci, sbizzarrendoti con le forme, delle tovagliette per colazione o merenda. In tanti tuttavia le sfruttano anche per dei pasti frugali al posto della classica tovaglia.

Tende rovinate, come riutilizzarle in casa

Puoi anche decidere di usarle come sorta di divisore per l’ambiente, al fine di creare un po’ di privacy, anche se dopo, alla prima folata di vento si potranno muovere. Potranno pure rivelarsi assai utili in camera da letto, per coprire i materassi, separandoli dalle lenzuola. Se siete più abili con il cucito, potrete provare a confezionarci abitini per le bambole.

Allo stesso modo potrete realizzare delle speciali ghirlande, che vanno super di moda, se appese in camere da letto e uffici. Potrebbero pure rappresentare un regalo per compleanni e festività varie. Sulla falsa riga che ne dite di realizzare un fiocco per festeggiare una nascita? Qui potete sbizzarrirvi aggiungendo nastrini e applicazioni varie che trovate in vendita nei mercatini o bazar a pochi euro.

Gli usi più creativi

Bene è anche utilizzare le tende rovinare per confezionare dei tappeti. Possiamo pure sfruttarne un pezzo come bordi di un asciugamano che non usiamo. In questa maniera otterremo un tappeto assorbente per il bagno a costo zero. Siete stanchi dei cuscini fin troppo anonimi che avete sul divano o nelle camerette dei vostri figli? Niente paura! Con le vostre tende potrete ricoprirli, arricchendoli pure di ricami a piacere.

Con le stesse è anche fattibile realizzare, con calma, dei fiori di stoffa, che potete applicare non solo sui cuscini, ma anche su sciarpe, cuffie o borsette, comunque di stoffa o di lana. Inoltre potreste cucirli ad alcuni cesti di vimini che non usate più e che potete poi sfruttare per porre i prodotti da bagno, oppure libri e riviste.