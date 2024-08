Spesa, risparmia su frutta e verdura: questa soluzione è perfetta anche per gli appartamenti | Non te ne pentirai

Spesa, vuoi risparmiare parecchi soldini nell’acquisto di frutta e verdura? Ecco come puoi fare.

I nutrizionisti, i dietologi e gli appassionati di alimentazione in generale continuano a ripeterci la grande importanza di inserire, in tutti i periodi dell’anno, nella nostra alimentazione quotidiana, frutta e verdura fresca di stagione. Tuttavia ciò non è sempre possibile, e non lo è per svariati motivi. il primo è che non tutti possiamo conservarle nelle nostre cucine.

Se poi non siamo abbastanza abili, rischiamo di farli andare a male ben prima di esserceli gustati. Ergo saremo costretti a gettarli via dopo aver speso bei soldini per comperarli. Altre volte capita che marciscano solo perché ne abbiamo comperati troppi. Qui è bene correre ai ripari per scongiurare gli sprechi.

Altro tasto dolente, che abbiamo in qualche maniera poco fa accennato, è che avendo subito, anche il vasto settore alimentare, dei bei rincari, costi molto pure le frutta e la verdura. Certo, ci sono sempre frutti o ortaggi che possono avere prezzi più abbordabili di altri, ma, in ogni caso, tutti quanti oggi, sono disponibili solo se sborsiamo qualche soldino in più rispetto agli scorsi mesi.

Dunque fare molti acquisti nel reparto ortofrutticolo, per altro il primo che incontriamo in uno store, è davvero dura, soprattutto se dobbiamo fare compere anche in altri reparti. Per risparmiare, se tendiamo ad aumentare il consumo di frutta e verdura, possiamo frequentare maggiormente i mercati rionali.

Frutta e verdura, vai ai mercati e cura il tuo orto

Qui generalmente la possiamo comperare a prezzi più bassi, oltre che di qualità superiore. Se abbiamo la Partita Iva, vale la pena anche fare un salto a quelli all’ingrosso, dove possiamo dividere le spese con pareti, amici e vicini di casa. Potremmo anche, per dare una spinta all’economia locale, comperare direttamente da produttori locali, che possono consigliarci meglio sulla stagionalità e accattivanti metodi per comperare più consapevolmente.

Se poi siamo fortunati, sapranno anche svelarci qualche ricetta da mettere in atto nelle nostre cucine, per prendere per la gola i nostri cari. Se invece amiamo fare da noi, possiamo riprendere l’abitudine di curare un nostro orto. Tuttavia, qualora non avessimo uno spazio nel nostro giardino, possiamo prendere un terreno in affitto, altrimenti ci sarebbe anche un’altra soluzione.

Con una serra in balcone hai sempre tutto a tua disposizione

Si tratta di acquistare una serra da balcone, Diciamo che ce n’è per tuti i gusti e per ogni esigenza. I prezzi sono abbordabili e si adattano facilmente a molte tipologie di alberi da frutto, come anche alle piantine aromatiche. Possiamo pure optare per una apposita per i pomodori.

Chiaro che prima di accingerci a codesta compera, è bene sapere con sicurezza assoluta quanto peso può sostenere il pavimento del nostro balcone. Ricordatevi chiaramente che un serra di piccole dimensioni, che offre pertanto poco spazio, pesa molto meno rispetto a una grande. Se lo spazio è esiguo, si può optare anche per una da balcone stretta a parete. A voi la scelta!