Lavoro, per essere produttivo al 100% c’è una cosa che devi fare: con un semplice acquisto ti assicuri l’aumento

Lavoro, se vuoi rendere al massimo devi fare una sola cosa. Compera questo.

Ci siamo, l’inizio delle scuole è praticamente arrivato e poco prima di esso ecco che grossomodo tutti quanti torniamo in pianta stabile al lavoro. Chi invece pratica il smart working ha già sistemato la sua postazione casalinga, dopo aver effettuato pulizie domestiche belle mirate. Tutto deve essere pronto per un nuovo anno lavorativo.

Si inizierà con le riunioni che ormai non avvengono quasi più di persona ma tramite videochiamata. Le call vanno di Moda e, oltre a quelle programmate, ci sono pure quelle improvvise e urgenti. E noi dobbiamo farci trovare pronti. Bene è anche risentire i clienti storici e più recenti per riallacciare i rapporti e provare a trovarne di nuovi.

Aggiornare poi la propria agenda e studiare nuove strategie di vendita ad esempio sono altre cose alle quali dovremo necessariamente pensare. Insomma, di certo non potremo starcene sugli allori ma, al contrario, dovremo darci una mossa fin da subito per centrare gli obiettivi prefissati e rendere orgoglioso di noi il nostro capo.

Del resto è da tempo che ci promette una bella promozione con relativo aumento di stipendio e se magari dimostriamo di avere sul serio le carte in regola per meritare tutto ciò, in seguito anche a buoni risultati che gli abbiamo mostrato mesi fa, forse stavolta è davvero la volta buona per fare quel salto.

Lavoro, cosa fare per essere produttivo al 100%

Chiaro è che anche qui la concorrenza è tanta. Non per nulla ci sono quei due colleghi, molto bravi e preparati tra l’altro, che mirano, come te, a quel posto a responsabile del personale e che godono anche loro della stima dei piani alti. Non ti sogneresti mai di giocare sporco e stai cercando di dare il massimo per far sì che tutti i tuoi sforzi siano finalmente ripagati.

Hai anche iniziato ad arrivare un pochino prima in ufficio, a curare maggiormente la tua immagine e la tua forma fisica. Hai dato una regolata alla tua alimentazione, che ora è più sana di prima, e pratichi con regolarità tanto movimento. Tuttavia sei sicuro di riuscire a dormire bene la notte? No, perché se non dormi 8 ore di seguito alla fine non è che renderai al 100% sul lavoro.

Acquista un nuovo materasso, non te ne pentirai

E per riposare bene, oltre a evitare di cenare tardi e con cibi eccessivamente pesante, nonché di non bere caffè dopo le 18, acquista un nuovo e valido materasso. Difatti se ne hai uno vecchio, e dunque sovente molto scomodo, in camera da letto, stai certo che non potrai godere di uno sonno continuativo e ristoratore.

Ricordati che per essere un vero alleato del tuo riposo non deve essere né eccessivamente morbido né, al contrario, troppo duro. In ogni caso, prima di comperarlo, chiedi di provarlo. Verifica poi la qualità del materiale che deve essere traspirante e i metodi di lavaggio o di pulizia. Fondamentale infatti è anche poter eliminare facilmente i segni di sporco e la polvere.