Estate, di’ addio al condizionatore: per stare al fresco dovrai coprirti | Sembra un’assurdità ma la ricerca è fenomenale

Estate, bye bye condizionatore! Se vuoi stare al fresco d’ora in poi dovrai coprirti. Ecco perché.

Adesso che siamo tornati alla base dopo le vacanze o comunque aver effettuato qualche giorno di ferie, oltre a pensare alla pulizie domestiche, abbiamo iniziato a chiederci quando finalmente potremo spegnere il nostro caro condizionatore. A lui siamo davvero molto affezionati e sappiamo che se stiamo stati freschi nella nostra dimora per tutta estate è grazie a lui.

Sì, ma lui non lo ha fatto gratis e per amore. Eh no, ci ha presentato il conto e pure bello salato, il signorino! E lo vediamo manifesto, in maniera assai chiara, nella nuova bolletta dell’energia elettrica che è super tosta da affrontare. Del resto lui consuma un sacco e quindi ci costa tantissimo in termini di consumi.

Se poi noi abbiamo avuto la malsana idea di lasciarlo acceso di continuo, dalla mattina alla sera, senza nemmeno spegnerlo di notte e quando uscivamo di casa, non potevamo aspettarci altro. Altro gravissimo errore che molti fanno è quello di esagerare nell’abbassare le temperature senza tenere a mente che ogni grado in meno sono soldini in più da pagare in bolletta.

Tra l’altro vivere in una sorta di ghiacciaia non è un toccasana nemmeno per la nostra salute, oltre che quella dei nostri animali domestici. Difatti non sono poche le persone che proprio nei periodi estivi, a causa di questa scelta, si ammalano pesantemente. E non ci riferiamo solo al fatto che becchino brutti raffreddori o forti influenze. Difatti possono persino sopraggiungere bronchiti e polmoniti.

Estate, ciao ciao condizionatore, per stare al fresco ora mi copriti

E a quel punto, qualora non necessitino di un’ospedalizzazione, dovranno spegnere il condizionatore e stare a letto. Ovvio che stare in queste condizioni sia nel cuore palpitante della stagione più pazza e colorata dell’anno non è il massimo come non lo è ora che essa sta pian piano finendo e si sta tornando al 100% al lavoro.

Anche perché, a quel punto, potremo magari scordarci la promozione alla quale agogniamo da tempo e per la quale è in lizza pure un nostro collega che, stando benone, si presenterà, al ritorno dalle vacanze, in forma smagliante in ufficio. Memori di ciò il prossimo anno anziché affidarci al condizionatore a palla per stare al fresco, copriamoci! Anche così non patiremo il caldo. Ecco perché.

Le coperte che ti rinfrescano

No, lo ribadiamo nuovamente, non vi stiamo affatto prendendo in giro. Semplicemente, se invitiamo voi e noi stessi, a coprirci per affrontare al massimo la calura e l’afa estiva è perché sono state ideate delle meravigliose coperte refrigeranti. Avvolgendoci in esse, potremmo percepire pian piano un bel freschino che poi inizierà a propagarsi nel nostro corpo.

Ovvio che per rendere la sensazione più a lungo sia opportuno fare una bella doccia, come ci alziamo al mattino e la sera prima di coricarci. Fondamentale è tenersi costantemente idratati e inserire più frutta e verdura fresca di stagione nella propria alimentazione quotidiana, nonché arieggiare la casa nelle ore meno calde e azionare eventualmente il deumidificatore che, eliminando l’umidità fa percepire meno caldo.