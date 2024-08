Vacanza, il periodo migliore dell’anno deve ancora arrivare: sei in tempo per prenotare un viaggio perfetto

Vacanze, se non le hai ancora fatte non temere. Il periodo migliore per fare non è ancora arrivato.

Lo sappiamo, non è affatto piacevole, dopo un duro anno di lavoro o trascorso a sudare sui libri, vedere amici, parenti o vicini di casa, partire per le vacanze, mentre tu rimani dove sei. Non hai abbastanza soldini per poterti permettere delle vacanze. Dulcis in fundo, ti sono pure sopraggiunte nuove e pesanti spese da onorare.

Difatti, oltre a quelle fisse e variabili, possono esserci quelle impreviste, che appaiono nei momenti più sbagliati. Insomma, non c’è da spendere e spandere! Tu hai cercato di riposarti e svagarti come meglio potevi durante le ferie. Sei comunque mogio e ti è rimasto l’amaro in bocca per non aver potuto effettuare nemmeno un giorno furi porta.

Tuttavia non disperare, dal momento che puoi ancora fare delle belle vacanze, spendendo però meno soldini. Esistono periodi dell’anno in cui costa moltissimo andare in vacanza. Basti pensare che ad agosto, considerato da tempo il mese vacanziero per antonomasia dagli italiani, i prezzi raddoppiano o triplicano, rispetto a quelli in vigore i primi giorni di giungo.

In quel momento vediamo impegnati al mare o nelle note località di villeggiatura, famiglie con bambini piccoli o pensionati. Più passano le settimane e si avvicina a luglio e più i costi aumentano dismisura per i mezzi di trasporto, il vitto e l’alloggio. Adesso però che settembre è pronto a farci compagnia, potremmo assolutamente spendere di meno, perché è in vigore la bassa, se non bassissima stagione.

Vacanze, parti fra poco e spendi meno

Per la seconda però dovremo ancora aspettare qualche giorno. Il punto è che molti hotel chiudono baracca e burattini poco prima che inizino le scuole. Ergo, quando noi saremmo pronti per una vacanza, non possiamo prenotare da loro. Tuttavia ne esistono molti altri, anche in Italia, che hanno deciso di restare sempre aperti tutto l’anno e che, a partire dai prossimi giorni di settembre, ci consentiranno di soggiornare da loro a prezzi molto convenienti.

Parliamo anche di Grand Hotel o alberghi a 3 o 4 stelle, che sono dotati di grandissimi comfort, come piscine coperte. Possiamo anche optare per un’offerta last minute per trascorre qualche giorno con il nostro partner, iscrivendoci alle loro newsletter. Dunque, anche se non siamo clienti abitali, teniamo sempre monitorati i siti di queste realtà, che possono regalarci belle sorprese.

Settembre e ottobre, mesi meravigliosi per il tuo relax

Ottobre poi, per chi adora il lago o i paesaggi di campagna, è il periodo ideale per compiere passeggiate o mangiare bene presso agriturismi, dove è, possibile soggiornare. Sovente è anche fattibile partecipare a gite e a incontri in aziende del luogo, comprese quelle vinicole, con tanto di assaggi e degustazioni. Non mancano nemmeno incontri letterari di ampio respiro.

Inoltre, visto che la maggior parte degli italiani ha già compiuto le proprie vacanze, potremo puntare maggiormente alla visita di città d’Arte, tanto più che mei periodi estivi sarebbe sconsigliato andarci anche per via del gran caldo, che rende difficile la permanenza in loco. Attenzione però a non andare troppo avanti con la stagione e più ci avviciniamo a dicembre più i prezzi aumentano, in vista delle vacanze di natale.