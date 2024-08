Risparmio, questo fondo è essenziale: se non te lo crei bruci tutti i risparmi di una vita | Corri ai ripari

Per i tuoi risparmi questo fondo è veramente importante. Sono pochi a conoscerne quello che è il vero valore.

Per tutti gli italiani italiani è arrivato il momento di tornare a risparmiare. In fondo siamo famosi in tutto il mondo proprio per la nostra capacità di mettere da parte moneta su moneta, banconota su banconota, fino ad arrivare a gruzzoletti di soldi, che ci possono aiutare ad affrontare Quelli che sono i momenti difficili dell’economia.

Purtroppo però la crisi economica che ha colpito veramente tutti, non c’ha permesso più di creare i nostri risparmi. Difficile arrivare a fine mese, figurarsi riuscire a mettere qualche euro da parte.

Adesso però sembra arrivato il momento di tornare a risparmio. Per farlo però occorre conoscere quelli che sono i mezzi finanziari che ci mette a disposizione l’economia attuale. In realtà i risparmi ci servono, per riuscire a far fronte agli imprevisti che la vita ci mette davanti.

Non è un caso che già dal 1 gennaio di quest’anno, sul web iniziavano ad impazzare quelli che erano i video del risparmio. Dei veri e propri tutorial su come sia possibile riuscire a gestire il denaro in maniera migliore, per riuscire ad avere un piccolo fondo da parte. Quello di cui si parla spesso è un fondo di emergenza e del fondo di riserva, la cui importanza forse è poco nota.

Fondo di emergenza VS fondo di riserva

Quando si parla di fondo di emergenza, ci si riferisce a un certo quantitativo di denaro, da tenere da parte per tutti gli imprevisti che possono capitare nella gestione della propria casa. Il più difficile da gestire tra gli imprevisti, è quello della perdita di lavoro da parte di uno dei componenti della famiglia. In questi casi il fondo di emergenza si rivela indispensabile.

Poi c’è il fondo di riserva, leggermente diverso dal fondo di emergenza, questo serve ad affrontare le spese impreviste ma indispensabili senza dover togliere nulla dallo stipendio del mese stesso.

Quanto bisognerebbe risparmiare

Per quello che riguarda il fondo di emergenza, gli esperti di risparmio ci dicono che occorrerebbe mettere da parte un valore pari almeno a tre mensilità di stipendio. In buona sostanza nel caso in cui si dovesse rimanere senza lavoro, si avrebbero a disposizione tre mensilità per trovarne uno nuovo. Invece per quello che riguarda il fondo di riserva si consiglia di mettere da parte una cifra che andrebbe tra i 500 e 2500 €.

Occorre comunque aver bene in mente quali sono le spese che si hanno all’interno della propria abitazione per poter decidere quanto denaro mettere da parte. In linea di massima si consiglia sempre di partire dal fondo di riserva prima di andare a risparmiare per il fondo di emergenza.