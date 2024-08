INPS, pagamenti in arrivo per tutti: le date sono già pubbliche | Durante queste giornate controlla il conto corrente

Sono previsti i pagamenti in arrivo per tutti. Durante alcune giornate specifiche potrai controllare il conto per vederci accreditata la somma che aspettavi.



Se ci sono dei giorni veramente attesi nell’arco del mese da parte di tutti, sicuramente sono quelli in cui ci si aspetta dei pagamenti, che si tratti di pensioni, bonus o stipendi. Purtroppo in un’economia sempre insofferenza è normale che anche le tasche degli italiani risentano e per questo motivano abbiano bisogno di conferme affinché possano affrontare le spese quotidiane della loro famiglia.

Quando vai succede che uno dei pagamenti che si aspettano arriva in ritardo, ecco che parte il tran tran di informazione che inizia a preoccupare gli italiani sempre estremamente in ansia per quelli che sono i pagamenti che arrivano dall’Inps.

Dobbiamo però ammettere che in genere l’Inps nel momento in cui pubblica le date di quando avverranno i pagamenti, in genere estremamente precisa, non dando adito ai cittadini di doversi lamentare per del denaro che non arriva.

Come ogni mese anche nei mesi di settembre sono molti pagamenti attesi dagli italiani. Riuscire a comprendere quando finalmente si avrà diritto ad ottenere l’importo, è indispensabile per riuscire ad organizzarsi al meglio.

Settembre è forse il mese più delicato

Tra i 12 mesi dell’anno, probabilmente, settembre è quello che riveste forse il ruolo più importante in assoluto per quello che riguarda i 12 mesi dell’anno. Altro che gennaio è capodanno, settembre la vera ripartenza, dopo essersi goduti l’estate, è il momento di tornare ai propri impegni. Questo vuol dire noi progetti, nuovi inizi, ecco per quale motivo si ha bisogno maggiormente di denaro.

Agosto è stato un mese veramente difficoltoso a livello economico per le partite Iva, che hanno dovuto pagare un gran numero di tasse. Ma il mese di settembre crea invece problemi alle famiglie, tra i ritorni al lavoro e quelli a scuola le spese finiscono per aumentare.

Inps ci dice quale saranno le date dei pagamenti

Quindi anche per il mese di settembre Inps ha comunicato quali saranno i giorni dei pagamenti. Per quello che riguarda le pensioni questo mese si slitterà di un giorno e si arriverà al 2 settembre, considerando che l’1 è di domenica. L’assegno di inclusione invece verrà pagato per quello che riguarda le nuove domande il 15, per quelle regolarmente attive il pagamento è previsto per il 26.

L’importo che spetta per quello che riguarda il supporto per la formazione sono destinate ad essere pagate intorno al 15 per tutti coloro che provvedono a nuova domanda, il 27 gli altri. Per l’assegno unico sono state stabilite tre date ovvero quelle del 17,18 e del 19 settembre. Per quello che riguarda la naspi come sempre si aspetterà a metà mese.