Estate, niente più condizionatore: con questa vernice starai al fresco senza spendere un euro un più

Estate, ciao ciao condizionatore! Con questa particolare vernice potrai stare comunque al fresco.

La notizia, lo sappiamo, ha del pazzesco. Tuttavia vi sottolineiamo fin da subito che n0n si tratta di uno scherzo o di una delle tante e assai colorite bufale che girano di continuo sul Web. Difatti è assolutamente vero che esiste una vernice che ci permetterebbe di non soffrire il caldo e l’afa e che che ci consentirebbe di non accendere il nostro caro condizionatore.

E definirlo con questo aggettivo mai è stato più coretto per due motivi. Il primo è che indubbiamente lo amiamo dal momento che è il nostro compagno estivo preferito ma che, come sovente accade anche nelle migliori famiglie, ci presenta il classico rovescio della medaglia. Di quale stiamo parlando?

In codesto caso del fatto che esso consuma un botto di energia e che quindi fa salire, e pure in maniera decisamente vertiginosa, i costi dei consumi in bolletta. Nonostante ciò tendiamo a lasciarlo acceso sostanzialmente dalla mattina alla sera, senza nemmeno spegnerlo di notte e nelle nostre camere da letto.

Dulcis in fundo, ma ovviamente si fa per dire, abbiamo il più delle volte la malsana idea di abbassare eccessivamente le temperature per ottenere dentro le mura domestiche la criticata camera iperbarica. Ciò non è affatto il massimo per la nostra salute visto che ci può causare l’arrivo di raffreddori, influenze e persino bronchiti e polmoniti per via degli sbalzi termici tra l’interno e l’esterno.

Stop al condizionatore grazie a una vernice

Inoltre se non stiamo stati attenti a pulire bene l’elettrodomestico, ponendo la massima attenzione ai filtri, ecco che respireremo insieme all’aria fresca pure tanta polvere e batteri, acari in primis. Tra l’altro in queste condizioni funziona male e per ottenere un piacevole freschino dovrà compiere un super lavoro aggiuntivo.

E tutto ciò si traduce in più energia sprecata e dunque in cifre più elevate da sostenere in bolletta. Ed è chiaro che con tutte le altre spese alle quali dobbiamo necessariamente provvedere per via anche dell’arrivo dell‘autunno, dovremmo starci molto attenti a ciò. Fatto sta che adesso ci viene in aiuto in tale direzione una speciale vernice.

Nissan e la sua rivoluzione

In realtà non si tratterebbe di una pensata appositamente per una casa o un locale, ma per l’auto. A studiarla sarebbe la Nissan che ora come ora, come ci fa sapere Forbes sta testando e sperimentando questa vernice refrigerante. Grazie a lei, sa ovviamente i test dovessero dare risultati più che positivi, potremmo fare a meno di azionare l’aria condizionata nella nostra vettura.

Il che sarebbe ovviamente una gran cosa visto anche che quando attendiamo qualcuno che scenda dalle scale di casa o che ci raggiuga a bordo dobbiamo spegnerla se non vogliamo essere multati, patendo così un caldo pazzesco. E lo stesso lo dobbiamo fare quando siamo fermi in un parcheggio. Adesso c’è da augurarsi che si riesca a trovare una soluzione simile anche per l’edilizia.