Carta igienica nel frigorifero, lo strambo trucco dei social funziona davvero: risolvi per sempre tutti i tuoi problemi

Carta igienica posizionata nel frigo, il trucchetto che viene dai Social, decisamente vincente. Ecco perché.

La proposta, lo sappiamo, è alquanto fantasiosa e bizzarra. Indubbiamente vi avrà strappato qualche sorriso e risata cristallina. Il che è una gran cosa visto che da tempo, con la terribile aria che tira nel nostro Paese non si ha molta voglia né di sorridere né di ridere. Fatto sta che l’idea da poco espressa sui Social sta facendo molto parlare di se.

Diciamo che la prima cosa che una persona potrebbe giustamente pensare è che cosa ci azzecchi la carta igienica dentro il nostro frigorifero. Tanto più che lei la riponiamo in bagno mentre lui se ne sta acceso perennemente in cucina con la funzione di conservare il cibo che abbiamo acquistato compiendo non pochi sacrifici.

Tuttavia, è bene ora andare per gradi. Di certo pensare di mettere della carta in un luogo tanto fresco e ove poniamo ciò che cuciniamo e poi ingeriamo ci lascia alquanto interdetti. In ogni caso è bene specificare che il rotolo che dovremmo utilizzare deve essere nuovo di zecca, dunque appena prelevato dalla sua confezione.

Inoltre dobbiamo avere la massima premura di non posizionarlo all’interno dell‘elettrodomestico in oggetto a casaccio ma lontano da alimenti liquidi. In tale maniera eviterà di bagnarsi in un battito di ciglia. Dunque, dove metterlo? Sarebbe opportuno trovare per lui una bella e comoda sistemazione in fondo, lontano dal cibo.

Metti la carta igienica in frigo e non te ne pentirai

E ciò è fondamentale non solo per una questione igienica, che è comunque importantissima, ma anche estetica e psicologica. Difatti qualora aprissimo il frigo innanzi a degli ospiti loro potrebbero rimanere interdetti nel vedere della carta igienica contenuta dentro di esso. E pure noi faremmo fatica ad abituarci a vederla lì.

A questo punto è assolutamente normale incominciare a chiedersi per quale ragione dobbiamo vedere un sodalizio tra il famoso rotolo e il frigo. In realtà la motivazione è molto più semplice di quel che potremmo pensare. Basti iniziare a rammentarci che stiamo parlando di carta e che in questo elettrodomestico prendano vita tanti cattivi odori.

Via gli odori se unita al bicarbonato

Avete dunque capito? Sì la carta igienica, in poche parole, sarebbe fantastica per scacciarli purché si seguano le dritte a livello di posizionamento che vi abbiamo dato poco fa e che cambiate il rotolo in oggetto dopo tre settimane. In ogni caso per farlo in maniera più convincente bisognerebbe aggiungerci anche un poco di bicarbonato di sodio.

In sostanza è quello che accade se utilizziamo il classico limone tagliato a metà e lo poniamo nei vari vani del frigo. Oppure se puntiamo a un tappo di sughero con un taglietto in mezzo, da cambiare dopo pochi giorni. Ricordiamoci anche che una ciotolina contenente aceto di vino bianco potrebbe comunque risolvere la faccenda in maniera vincente ma molto meno teatrale.