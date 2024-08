Macchine da cucire, il loro valore è inestimabile: a casa di mia nonna ne ho trovate due e ora sto sempre in vacanza

Le macchine per cucine hanno intrinseco un valore veramente inestimabile. Ce ne sono alcune che ti potrebbero pagare le vacanze.

Le macchine per cucire sono forse un elemento di grande romanticismo e nostalgia. Voi, nati tra gli anni ’80 e ’90 potete confermarci che spesso esse erano inserite all’interno di film e cartoni animati, di quelli veramente strappalacrime.

Insomma pensi a scene viste in TV, di quelle commoventi e da ricordare e sicuramente ti verrà in mente proprio lei, la cara vecchia, macchina per cucire. Oggi, nel 2024, anche loro hanno subito l’inesorabile passare del tempo e quindi l’ampia implementazione tecnologica che ha toccato veramente tutti i settori.

Tra i marchi più apprezzati e sicuramente anche tra i più conosciuti c’è la Singer, macchina per cucire, il cui valore può variare in maniera notevole a seconda di quelli che sono i fattori che la caratterizzano. Gli esperti di questi oggetti lo sapranno bene che di esse ne esistono molti modelli, ognuno diverso dall’altro.

A rendere prezioso un modello rispetto all’altro sono il modello, l’età, le caratteristiche e lo stato di conservazione tutte caratteristiche imprescindibili per la valutazione. Alcuni dei modelli che si possono ancora trovare hanno un valore veramente molto elevato.

Dalle macchine a pedale a quelle elettriche

Nell’arco di decine e decine di anni le macchine per cucine hanno subito delle modifiche veramente molto importanti. I primissimi modelli di macchine erano a pedale e il funzionamento richiedeva un certo impegno fisico. Con il tempo questi apparecchi si sono evoluti fino a diventare dei ritrovati tecnologi.

Oggi è possibile trovare in commercio un gran numero di modelli di macchine per cucine, alcuni pressapoco automatiche. È sufficiente scegliere l’immagine da ricamare direttamente sullo schermo della macchina e questa procederà con il lavoro in piena autonomia. Semplicissima anche per coloro che non hanno mai utilizzato prima una macchina per cucire.

I modelli più ricercati

Il primo tra i modelli Singer più ricercati c’è la 221 “Featherweight” degli anni ’30, ha un valore che arriva fino a 3500 euro. 3000 euro è invece il valore per quello che riguarda la Singer 222K “Free Arm”, versione speciale della prima che permetteva però più semplice la cucitura. La Singer 301 e la 301 A sono battute invece a 500 euro.

Basso il valore della Singer 66, anche lei degli anni ’30, la Singer 99K che si fermano ad appena 200 euro. 150 euro sono chiesti per la Singer 401A, si ferma a 100 euro il valore della Singer Modello 328 K, molto apprezzata perchè robusta e resistente.