Investimenti, gli esperti ci hanno visto lungo: per guadagnare davvero fai come loro | Il 2024 ha ancora molto da offrire

Gli esperti per quello che riguarda gli investimenti ci hanno visto veramente molto lungo. Nel 2024 c’è ancora molto da guadagnare.

Siamo tutti d’accordo nel dire che ad oggi gli investimenti sono il modo migliore per riuscire ad avere un certo importo di denaro da tenere da parte per qualunque evenienza. In un momento in cui procedere risparmiando come da sempre si era abituati non sembra essere più possibile, è indispensabile trovare un’alternativa.

In effetti avere un fondo per le emergenze è veramente molto importante, considerando che gli imprevisti sono veramente all’ordine del giorno. Quindi non avere del denaro a disposizione potrebbe mettere chiunque in una posizione veramente scomoda.

Una situazione che si rivela alquanto difficile da affrontare per tutti coloro che non hanno il coraggio di investire anche solo un piccolo importo. Gli investimenti non sono più a solo appannaggio di coloro che sono già ricchi, ma possono essere messi in atto anche da coloro che hanno a disposizione solo piccoli importi.

Ovviamente per poter fare dei buoni investimenti è indispensabile conoscere i mercati. Ecco per quale motivo gli esperti hanno provveduto a dare delle indicazioni agli investitori che si rivelano essere ancora estremamente inesperti. Scopriamo allora cosa ci dicono.

Prospettive di crescita

Nonostante i messaggi allarmistici sembra proprio che in questa economia non sembra che ci sia spazio per la recessione. La digitalizzazione che sta investendo l’economia in generale non dovrebbe in alcun modo intaccare il mercato, ma anzi riuscire in qualche modo a spingerlo verso la crescita, quella che tutti attendono.

I tassi di inflazione che tanto hanno fatto disperare gli investitori nei mesi passati, adesso andranno via via in calo. Le performance saranno veramente interessanti e questo dovrebbe spingere tutti a procedere con degli investimenti che siano in grado di migliorare il proprio benessere economico.

Cosa succede sui mercati

Sono i mercati ad offrire informazioni veramente molto interessanti. Sicuramente il sentimento che prevale è quello di estrema calma, con i flussi che sono concentrati principalmente su quelli che sono i flussi obbligazionari di lunga durata. Attualmente i rendimenti sono ancora molto altalenanti, ma questo non vuol dire che non si debba avere fiducia.

Particolarmente apprezzati sono i BTP che sono stati in grado di riguadagnarsi buona parte del mercato. Un ottimo strumento per veder crescere il proprio capitale e vivere una vita economicamente molto più agiata. Il momento, nonostante tutto sembra essere estremamente propizio.