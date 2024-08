Casa all’asta, se non presti attenzione ti fanno perdere tempo e soldi: non correre il rischio | Arrivaci preparato

Comprare una casa all’asta potrebbe farti perdere tempo e anche soldi, attenzione ai rischi che si corrono.

Se comprare casa è il tuo sogno probabilmente ti sei interessato anche alle aste. Che siano di immobili, o di mobili e veicoli, le aste sono veramente molto apprezzate dagli estimatori del genere e il motivo sembra essere piuttosto semplice. Infatti proprio all’asta è possibile acquista numerosi beni a prezzi molto più bassi di quello che pensa.

Certo le aste non sono affatto un ambiente semplice, perchè in effetti cadere nella fregatura è molto più semplice di quello che si possa pensare. Insomma, non è semplice entrare nel giro né tanto meno trarne dei benefici.

Nonostante ciò però, comprare un immobile a un’asta potrebbe essere veramente molto conveniente, innanzitutto per il prezzo che verrà poi battuto. Il primissimo vantaggio dell’acquistare una casa all’asta è quello di poter avere una serie di indicazioni specifiche, come lo stato dell’immobile, le eventuali ipoteche o diritti di terzi e la base d’asta e importo minimo di rilancio.

Ma essendo un luogo di veri e proprio squali, sembra ovvio che la fregatura è proprio dietro l’angolo e questo vuol dire una serie di problematiche. Ecco allora cosa sapere a riguardo.

Molti vantaggi e pochi rischi

Ebbene sì, comprare o comunque tentare di farlo, la casa all’asta vuol dire godere di numerosi vantaggi e anche di qualche piccolo rischio. Il maggiore tra i vantaggi, a prescindere dalla possibilità di godere della notorietà di tutti i dati dell’immobile è quello di poter provvedere all’acquisto a un prezzo molto più basso del valore di mercato.

Ma non mancano però, dei fattori di rischio che possono esporre l’acquirente a quelle che sono le truffe note, nel mondo delle aste. Infatti è possibile che si venga esclusi dall’asta perchè non di sono rispettati i termini della procedura, non si hanno soldi a sufficienza, vi è una terza persona che gode un diritto sull’immobile.

Presta attenzione a questi particolari

A questo punto ci si chiede a cosa si deve prestare attenzione nel caso in cui si volesse acquistare una casa all’asta. Innanzitutto è importante leggere con molta attenzione la perizia del tribunale, in genere allegata all’avviso di vendita. Inoltre occorre verificare a chi compete la liberazione dell’immobile.

Ovviamente è indispensabile avere a disposizione la copertura necessaria per il pagamento dell’immobile e nel caso in cui si provvede alla richiesta del mutuo, allora è importante che venga concesso un congruo anticipo.