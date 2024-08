Auto, quando fai il pieno occhio a questi errori: in un istante rischi di mandare l’auto K.O | Non puoi tornare indietro

Quando fai il pieno potresti commettere degli errori che mandano l’auto KO. Non puoi in alcun modo tornare indietro.

Il caro benzina affligge ogni singolo italiano che deve far fronte a dei prezzi sempre in crescita. Purtroppo la benzina è un bene a cui in alcun modo si può rinunciare, considerando il grande utilizzo che facciamo quotidianamente della nostra vettura.

Utilizziamo l’automobile per tutti gli spostamenti, che siano brevi oppure lunghi. Spesso anche solo per pochi chilometri si decide di utilizzare l’automobile solo per un senso di pigrizia che finisce per attanagliarci, per renderci la vita molto più cara di quello che si può immaginare.

Eppure basterebbe così poco per riuscire a risparmiare anche dei piccolissimi importi, che sommati di volta in volta possono portare ad importanti importi durante l’arco di un anno intero. Quindi in questa prospettiva si rivela veramente molto importante riuscire ad adottare dei comportamenti che siano in grado di garantire un buon risparmio.

Tra i tanti modi che si hanno per abbattere i costi, sfruttare il self service probabilmente è quello più utilizzato. Ma quando si decide di procedere con il pieno in autonomia, occorre prestare molta attenzione a non commettere alcuni errori madornali.

Il self servi è un’opportunità da sfruttare

C’è ancora chi al self preferisce il servito. Ma come tutti sanno tra i prezzi del servito e quelli del self, in genere ci sono decine di centesimi di differenza, che su un intero pieno fanno veramente pendere la decisione da una parte o dall’altra.

Senza considerare poi, che il servito permette di fare il pieno 24 ore su 24 senza dover tenere conto di chiusure ed orari. Un grande vantaggio, sempre e solo se non si commettono degli errori che possono anche danneggiare l’automobile. Ecco cosa sapere a riguardo.

Attenzione quando fai il pieno

Innanzitutto si consiglia di non inserire mai, nel dispositivo per il pagamento, banconote dal valore troppo elevato. È possibile che non si possa avere il resto indietro. Altro errore che porta a spendere di più è quello di pagare con il bancomat, alcuni distributori non permettono di scegliere l’importo ed è possibile che mentre si proceda con il pieno non ci si accorga che si sta spendendo più del possibile.

Attenzione al carburante, commettere un errore di questo genere non porta a una spesa eccessiva per quello che riguarda il denaro, piuttosto al costo della riparazione. Ricordati poi di togliere il tappo del serbatoio prima di staccare la pompa e a non inserire nel modo sbagliato la pompa all’interno del bocchettone.