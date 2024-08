Sport, nuovi aumenti per palestre e piscine: con questa procedura risparmi una fortuna | Iscriviti in fretta

Dopo l’estate, sarà necessario continuare a mantenersi in forma. Scopriamo come sia possibile farlo spendendo poco o nulla.

Si rientra dalle vacanze estive e ci si prepara, come sempre, ad affrontare la cattiva stagione: giornate corte, pomeriggi e week end chiusi in casa, pigiama e pantofole ad ogni ora.

Si tratta, com’è ovvio, di un ciclo naturale, ma è evidente che l’autunno inoltrato e l’inverno naturalmente ostacolano la nostra attività motoria, e il rischio è quello di pregiudicare la tonicità del nostro corpo, andando così incontro a dolori muscolari e ad altre difficoltà. Per questo è opportuno trovarsi qualche attività sportiva da fare, da ottobre a maggio.

Se il fare sport in inverno appare opportuno per noi adulti, esso si rivela addirittura indispensabile per i nostri ragazzi. L’attività ginnica svolta durante la crescita aiuta infatti moltissimo ad uno sviluppo fisico sano ed equilibrato. Il problema è però che tutto questo comporta talvolta dei costi decisamente elevati.

Se si considera una famiglia di quattro persone, due adulti e due bambini, il costo complessivo annuo per un corso sportivo qualsiasi, in grado di impegnare ciascun membro del nucleo da ottobre a maggio, oscilla dagli 800 € ai 1500 €, ma può tranquillamente spingersi anche oltre.

I costi dello sport

Certo, dipende da che sport si intende praticare: ve ne sono infatti alcuni che richiedono, oltre all’iscrizione, spese veramente irrisorie in relazione ad abbigliamento ed attrezzature. Il nuoto, ad esempio – a prescindere dal costo del corso – comporta solamente l’acquisto di costume da bagno, occhialini e cuffie: ci se la può cavare con un centinaio di euro.

Viceversa la scherma è indubbiamente una attività sportiva impegnativa anche economicamente. Acquistare tutto l’occorrente (arma, maschera e abbigliamento omologato) comporta una spesa non da poco, che può tranquillamente superare gli 800 €. Ma forse è possibile fare sport senza spendere alcunché.

Praticare sport a costo zero

Al di là delle varie offerte che si possono trovare, di volta in volta, per fare sport a basso costo, ricordiamoci sempre che praticare attività fisica salutare può esser fatto anche senza spendere alcunché.

All’aperto nessuno ci vieta di dedicarci al running, o all’andare in bicicletta. Si può anche fare sport gratis all’aperto in compagnia, magari con i nostri figli, ad esempio frequentando qualche parco vicino casa, dotato di campetto da calcetto o da basket. Ma è possibile allenarsi non spendendo nulla persino tra le mura domestiche: molte sono le app e tantissimi i tutorial su YouTube, che ci consentono di fare ginnastica quando si vuole e nella più completa comodità!