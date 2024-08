Spesa, altro che supermercato: se fai acquisti qui risparmi il 30% sullo scontrino | Mai visti prezzi così bassi

Spesa, se vuoi risparmiare parecchi soldini nel compierla, compra qui. Altro che supermercato!

Da qualche tempo a questa parte, compiere una semplicissima e, se vogliamo, meccanica azione, ovvero fare la spesa di stampo alimentare, rappresenta per tantissime persone un’impresa a dir poco titanica. E se possiamo definirla in questa maniera, è per via dei pressanti rincari che hanno toccato in profondità ed invaso letteralmente pure il settore alimentare. Per tale motivo la preoccupazione è altissima nella mente di tutti quanti, visto che parliamo di un qualcosa del quale non possiamo fare ameno.

Non per nulla, per vivere dobbiamo mangiare e, possibilmente, farlo pure bene. Il che significa seguire una dieta, intesa però come alimentazione, sana, varia, bilanciata e controllata. Per completarla non devono mai mancare frutta e verdura fresca di stagione. Ovvio che comperare svariato cibo di qualità non è semplice, perché il più delle volte costa un botto.

Inoltre dobbiamo anche essere abili nel conservarlo per bene, una volta portato a casa. Per risparmiare sulla spesa, oltre a non farsi abbindolare dalle offerte, che il più delle volte sono dei semplici specchietti per le allodole, nonché seguire scrupolosamente negli acquisti la lista stilata a casa, possiamo valutare meglio il negozio in cui effettuare gli acquisti.

Tale valutazione, deve mettere in campo non solo il budget che possiamo spendere, ma pure la tipologia di cibo e di prodotti di cui necessitiamo. In ogni caso, ora come ora, sono tantissime le famiglie italiane che prediligono per la spesa settimanale i discount, le cui catene, con relativi store, pullulano praticamente ovunque.

Spesa, attento ai tranelli

Qui possiamo risparmiare molti soldini, senza peccare però di qualità, per via delle politica commerciale, molto in voga del prodotto per e non da. La cosa importante però, anche quando ci troviamo al discount, è non cadere nel tranello di comperare quel che non ci serve e di non esagerare con la quantità di un prodotto con la scusa che costa poco.

Qui attenzione anche alle offerte, perché il marketing regna sovrano anche in questa tipologia di catene. Tuttavia, se vogliamo risparmiare di più possiamo farlo, puntando ancora di più alla qualità. Addirittura pare che potremo arrivare allo sconto del 31% su uno scontrino che ci viene battuto alla cassa di un supermercato o discount.

Dive risparmiare un botto

A quanto pare dovremo tornare a fare la spesa ai mercati, come facevano le nostre nonne. Non parliamo solo di quelli rionali, ma anche di quelli specifici, come quelli dedicati al pesce e che, in molti casi, sono all’ingrosso. In ogni caso potremo sempre sia, che per il primo che per il secondo, risparmiare moltissimi soldi, anche chiedendo la consulenza del commerciante, con il quale possiamo entrare in confidenza.

Ciò è più facile metterlo in atto soprattutto se frequentiamo quello della nostra città o paese. Altra dritta da tenere alla mente, è quella di dividere le spese con parenti, amici e vicini di casa. Ad esempio potremo acquistare diversi chili di mele a un prezzo super conveniente e poi spartircele fra di noi al fin di risparmiare sì, ma anche di dire un sonoro no agli sprechi.