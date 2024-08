Netflix, spettatori nel panico: migliaia di abbonamenti scaduti senza motivo | Se ricevi questa mail fai attenzione

Gli spettatori assidui di Netflix sono finiti letteralmente nel panico. Sono veramente migliaia le mail arrivate per abbonamenti scaduti.

Netflix è una delle piattaforme di streaming più amate da tutto il mondo. La patria delle serie TV e anche dei film viene utilizzata quotidianamente da centinaia di persone che decidono di rilassarsi grazie alle pellicole da lei messe a disposizione.

Una piattaforma in abbonamento, su cui si paga mensilmente o annualmente un certo importo per poter avere accesso a tutti i contenuti du si essa caricati. La sua notorietà è iniziata nel periodo del lockdown del Covid, durante il quale nessuno poteva muoversi di casa e allora quale miglior modo di passare le serate se non guadando un buon film?

Una passione che è poi continuata anche dopo la pandemia e che ancora oggi interessa gran parte degli italiani. Ma di recente sono stati veramente tantissimi coloro che hanno visto scadere il loro abbonamento anche se hanno pagato.

Ma cosa sta succedendo? Sembra proprio esserci qualcosa che non va in tutto questo e la verità non è di certo incoraggiante. Nessuno poteva pensare a una cosa di questo genere. Cerchiamo allora di comprendere cosa significa questa questione degli abbonamenti Netflix.

La truffa che utilizza Netflix

Considerando il gran numero di utenti che utilizzano Netflix in maniera costante, i malintenzionati hanno ben pensato che fosse il momento di utilizzare la piattaforma per una truffa ai danni dei cittadini italianai. Proprio di recente la notizia della scoperta di questa sofisticata truffa ha invaso le cronache e ha iniziato a preoccupare veramente tutto.

Agli utenti arriverebbe un messaggio ingannevole “Gentile cliente, Il tuo abbonamento è scaduto! Tuttavia, come parte del nostro programma fedeltà, puoi estenderlo gratuitamente per 90 giorni. Estendi gratuitamente”. Un perfetto messaggio di phishing che deve essere evitato per non perdere il proprio denaro.

Netflix raccomanda agli utenti di seguire le linee guida

Alla notizia di quelle che sono le truffe che utilizzano Netflix come mezzo per fregare i cittadini, la stessa piattaforma ha deciso di entrare in campo per avvisare i suoi utenti e quindi raccomandando loro di non fornire mai i propri dati personale tramite mail o SMS.

Si consiglia quindi di evitare tutti quelli che sono i link che sembra essere di dubbia provenienza e quindi inoltrare le mail ricevute al sito phishing@netflix.com, per fare in modo che si possa intervenire velocemente contro quelli che sono gli autori.