Lavoro, esiste un modo per guadagnare il 50% in più senza fare straordinari: la soluzione non è per tutti

Lavoro, puoi guadagnare il 50% in più del tuo stipendio. No, non c’entrano gli straordinari.

Sentir parlare di soldini in più che possiamo trovarci nella busta paga che troviamo a fine mese, può suscitare nel nostro cuore tantissima gioia. Chiaro che guadagnare del denaro con il nostro sudore della fronte, suscita pure ammirazione e un pizzico di sano orgoglio in noi stessi. Tutti noi ricordiamo infatti la prima cosa che siamo riusciti a pagare e/o comperare coi sodi dei nostri guadagni.

Abbiamo anche potuto in questo frangente leggere la letizia negli occhi dei nostri genitori. Ora però la situazione che vige nel nostro Paese non è il massimo e anche se amiamo la nostra professione e possiamo definirci degli stakanovisti, non sempre possiamo contare su un conto corrente abbastanza soddisfacente. La crisi imperversa maligna e la cosa peggiore è che non ha la minima intenzione di recedere.

I rincari sono fortissimi e all’ordine del giorno, come le spese di vario genere, che regolano nelle nostre vite. Si cerca di risparmiare il più possibile e di farlo pure in modo intelligente, per riuscire a vivere bene e senza perdere il nostro dono più prezioso, che è la salute. Al di là di ciò, ci rendiamo conto che talora il nostro stipendio non basta per arrivare indenni a fine mese, pagando tutto quel che c’è da pagare.

Ciò succede soprattutto se facciamo parte di una famiglia particolarmente numerosa e con figli piccoli ancora a carico. Tuttavia è possibile guadagnare onestamente dei soldini in più, chiedendo al nostro capo un piccolo aumento, oppure di poter compire, con una certa frequenza qualche straordinario. Oppure possiamo darci da fare noi stessi per mettere in atto il classico piano B.

Lavoro, puoi guadagnare di più anche senza straordinari

Tuttavia, qualora non riuscissimo ad ottenere tutto ciò, non gettiamo la spugna e buttarci giù. Difatti esiste anche un altro metodo, decisamente efficace e molto valido, che molti lavoratori stanno mettendo in atto e che ci permetterebbe di portare a casa molti più soldini a fine mese.

A livello di guadagni parliamo del 50% in più di ciò che potremo guadagnare abitualmente. Il che è da vedersi come una manna dal cielo, ma, ve lo diciamo subito, onde evitare sul nascere sciocchi fraintendimenti, per ottenere tutto ciò, dovremo compiere qualche sacrificio. Tuttavia, alla fine, come si suol dire, il gioco varrà di certo la candela.

Dove e quando sei pagato di più

Parliamo del fatto di lavorare la domenica, con turno diurno oppure serale/notturno. Solitamente si riceve un compenso più elevato, fino al 50 o 60% in più, se si opta per la seconda soluzione. In codesto caso si potrebbe anche ottenere un riposo compensativo. Pare tuttavia che tale percentuale sia più elevata soprattutto per chi pera nel settore degli autotrasporti.

In ogni caso, soprattutto se si lavora presso una fabbrica e c’è possibilità di lavorare in orario notturno o serale, viene richiesta una sorta di turn over ai lavoratori, che se la sentono di lavorare, una tantum, in questa fascia, ben più remunerativa rispetto alle altre. Anzi, proprio per tale motivo sono gli stessi talora a richiederla espressamente.