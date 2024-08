Conto corrente, vantaggi incredibili per chi è in questa fascia d’età: aprilo subito e comincia a risparmiare per il futuro

Se fai parte di questa fascia d’età, aprire un conto corrente potrebbe avere dei notevoli vantaggi. Aprilo immediatamente.

Non c’è cittadino italiano che possa fare a meno di avere un proprio conto corrente. Proprio su di esso transita il denaro per quello che riguarda il compenso del lavoro svolto, i pagamenti delle utenze e molto altro ancora. Senza considerare che, tra i limiti imposti per quello che riguarda i pagamenti in contanti e il bisogno di pagamenti tracciabili, non avere un conto è impensabile.

Le banche hanno però, per via della crisi economica, provveduto ad alzare i costi di gestione e questo non è piaciuto particolarmente ai cittadini italiani, che hanno visti minati i loro risparmi.

Per tutti questo motivi si guarda alla banche con non poca diffidenza, con la paura che, in effetti, possa esserci un reale rischio per il proprio denaro. Un timore che potremmo definire giustificato, considerando i tempi che corrono.

Ma sembra che, in un panorama economico in cui il costo di avere un conto corrente sta diventando molto elevato, ecco che ci sarebbe una specifica fascia della popolazione che può godere di un costo veramente di favore. Ecco allora cosa sapere a riguardo e come scegliere il proprio conto.

Ad avere le opportunità migliore sono i giovani

Le banche hanno deciso di avere un occhio di riguardo nei confronti dei giovani under 35. Proprio per loro diversi enti bancari hanno deciso di lanciare dei conti correnti molto convenienti, con costi agevolati e commissioni ridotte.

Per cosa si caratterizza il conto corrente giovani? In particolare esso si contraddistingue da tutti gli altri per via della sua semplicità di utilizzo. In genere completamente digitale, offre dei piani di risparmio oltre a quelli di investimento semplificato. Numerose le banche che offrono prodotti di questo genere.

Quali sono i conti correnti tra cui scegliere

Numerose le banche che decidono di proporre un conto corrente pensato per i giovani e per i giovanissimi. Si ha SelfyConto di Mediolanum, il conto Fineco, Isybank, ING, Credit Agricole e molti altri ancora. Ognuna di questa banche è in grado di offrire il miglior conto corrente per giovani.

In genere si preferiscono i conti a costo zero, ovvero con i costi che possono essere azzerati in seguito a un accredito fisso come quello dello stipendio che si percepisce per il proprio lavoro. Funzionalità a cui si aggiunge poi, un costo pari a zero per le operazioni sia da effettuare in banca che da internet banking.