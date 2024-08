Sport, risparmia sull’abbonamento in piscina con questa soluzione: i soldi tornano direttamente in tasca

Se credi che fare sport sia effettivamente dispendioso, sappi che hai la possibilità di far tornare l’importo sul tuo conto.

Fare sport è importante per il corpo e la mente di ognuno di noi. A consigliare di praticare una regolare attività sportiva sono gli esperti del settore benessere che da sempre studiano gli effetti benefici di un’attività fisica regolare sul nostro organismo.

Lo sport è importante per gli adulti, ma lo è ancora di più per i bambini. Per i grandi è un modo per tenersi in forma, per riuscire a prevenire alcune patologie che possono essere anche molto pericolose per ogni soggetto. Ma lo sport è ancora più importante per i bambini e per i giovani in generale. Infatti si consiglia di introdurre i piccoli all’attività fisica già dalla più piccola età.

Se per i bambini al di sotto dei 3 anni l’attività fisica può essere il semplice andare al parco a giocare, per i più grandi inizia a diventare indispensabile prendere parte a un’attività sportiva. Questa non solo offre uno sviluppo migliore a livello osseo e muscolare, ma è anche un modo per socializzare e per essere inserito all’interno di un contesto in cui il piccolo deve imparare regole precise.

Di contro però, prendere parte a una scuola sportiva ha un certo costo, a volte anche piuttosto elevato.

Le detrazioni rendono l’attività fisica meno costosa

Anche per il 2024, poi di vedrà se sarà confermato per il 2025, è prevista la possibilità di giovare delle detrazioni per le spese sportive che sono state effettuate. Si possono detrarre le spese sostenute per i figli di età compresa tra i 5 e i 18 anni, oltre che per gli altri familiari a carico. Ovviamente per poter beneficiare delle detrazioni occorre aver indicato in sede di dichiarazione dei redditi, la spesa sostenuta.

Per poter beneficiare della detrazione le detrazioni devono essere in possesso delle caratteristiche indicate dal decreto del 28 marzo 2007, ovvero devono essere società o associazioni dilettantistiche o palestre di piccole o grandi dimensioni.

In che misura si ha diritto alle detrazioni?

In sede di 730 si ha diritto alle detrazioni per le spese sostenute per lo sport dei propri figli. Lo sconto sull’imposta equivale al 19% su un importo che non può superare i 210 euro all’anno per ogni singolo figlio. Per poter beneficiare della detrazione oltre ad inserire la spesa nel modello 730, occorre anche sostenerla con metodi di pagamento tracciabili-

Il rimborso sarà disponibile sul proprio conto corrente nei tempi previsti per i bonifici.