Oro, l’investimento sicuro ha un valore inestimabile: gli esperti svelano l’andamento del prossimo anno | Fanne scorta

Adesso l’oro ha un valore veramente inestimabile, gli esperti hanno deciso di svelare il segreto di questo investimento.

Negli ultimi anni sono veramente moltissimi coloro che hanno deciso di investire anche piccoli importi di denaro. Perchè se risparmiare non è più possibile, allora la scelta migliore potrebbe essere quella di guadagnare dagli investimenti, anche se esigui.

In questa prospettiva sono in molti ad aver pensato quali fossero i migliori investimenti in maniera assoluta. C’è chi ha deciso di acquistare dei buoni fruttiferi, puntando su Poste Italiane che mette in piazza degli interessi veramente molto elevati. Poi c’è chi, invece, ha deciso di aprire un conto deposito, con un valore di incremento al 4%.

Senza dimenticare poi, quelli che hanno deciso veramente di investire e buttarsi nel mercato finanziario, puntando tutto su quelle che sono le criptovalute, monete virtuali che portano un notevole guadagno, considerando le plusvalenze degli ultimi mesi. Tra le alternativa valide, non mancano i metalli preziosi, tra cui appunto, l’oro.

L’oro da sempre è un investimento molto apprezzato e valido. In questo momento che, il suo valore è estremamente elevato, sono in molti a decidere di puntare tutto su di lui. Mai le quotazioni sono state così elevate come lo sono adesso.

L’oro ha toccato delle valutazioni veramente elevate

Il mercato ci dice che l’oro ha toccato dei valori che mai si erano avuti prima di questo momento. Nel giorno mercoledì 21 agosto 2024 ha sfiorato un record storico per questo metallo prezioso che mai aveva avuto un livello così elevato di valore. Infatti ha toccato i 2.509,77 dollari all’oncia, con un rincaro del 22% da inizio anno.

Un valore che continua a crescere e che nell’ultimo trimestre si sarebbe assestata in media a 2500 dollari all’oncia. Un valore che ovviamente, rende molto conveniente per tutti gli appassionati di investimenti, puntare tutto su questo metallo prezioso.

Quali sono i fattori che hanno portato il prezzo dell’oro a crescere esponenzialmente

A questo punto ci si chiede. in un’economia che non nasconde le sue falle, quali sono i motivi che hanno portato l’oro ad aumentare in tali proporzioni. Sembra che i rischi geopolitici dovuti ai vari scontri abbiano influenzato il prezzo dell’oro che ha continuato ad aumentare mentre la Fed ha abbassato i tardi.

Per chi detiene fisicamente l’oro e attende per venderlo, convinti che il prezzo continuerà ad aumentare, gli esperti rispondono che non potranno esserci importanti aumenti.