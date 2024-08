Mutuo, settembre è il mese perfetto per acquistare: non sbagliare tra fisso e variabile | Il migliore è solo uno

Se il tuo sogno è quello di acquistare una casa, allora questo è il miglior momento per il mutuo, ma non commettere errori.

Il mercato immobiliare attualmente non vorremmo dire che sia in crisi, ma in difficoltà sicuramente. Le scarse possibilità economiche e la difficoltà di accedere al credito ha finito per bloccare gli le vendite degli immobili, che ne frattempo hanno visto i loro prezzi scendere nettamente.

Quindi ad oggi è possibile comprare una casa ad un prezzo di gran lunga inferiore rispetto a quello che si sarebbe pagato fino a qualche anno fa. Conoscendo quelli che sono i cicli che da sempre contraddistinguono la nostra economia, tutti sapevano già che, questa tendenza sarebbe ben presto cambiata.

Nell’ottica di una ripresa, non sempre veloce, sembra che qualcosa stia già cambiando anche se ci vuole del tempo per delle modifiche definitive. Il momento sembra essere propizio per quello che riguarda l’acquisto della casa. Il motivo? Sembra essere del tutto economico.

Ma d’altronde quando si decide di acquistare una casa occorre procedere con una serie di valutazioni. Le prime a cui pensare sono quelle che riguardano i mutui con i loro tassi di interesse che influenzano in maniera determinante il mercato immobiliare.

Fino a poco fa era tutto fermo

Nonostante il mercato delle case fosse veramente saturo, gli immobili non trovavano collocazione come proprietà di un individuo. Insomma, sembrava che non ci fosse più intenzione dai parte dei più o meno giovani, di acquistare una casa. Il tutto era condito non solo dall’incertezza del mercato, ma anche a una serie di criticità.

Ma nonostante la difficoltà nel vendere non sono pochi i proprietari che decidono di mettere sul mercato i propri immobili, preferendo la vendita agli affitti, tipologie di contratto che sta andando quasi scomparendo, tra la disperazione di tutti.

I tassi di interesse sono determinanti

Nella nuova primavera del mercato immobiliare a giocare in attacco sono i tassi di interesse. Attualmente i mutui a tasso variabile sembrano essere i più convenienti, con un calo di 18 euro a rata. Una mossa che potrebbe essere di incoraggiamento per gli acquirenti che potrebbero trovare anche un mercato favorevole.

Ma nonostante un miglioramento nelle condizioni del tasso variabile, sembra che i mutui a tasso fisso sono più convenienti, con un TAN allo 2,81%. Un tasso molto conveniente, come non se ne vedevano da tempo. Insomma, un mercato che cerca di ripartire efficacemente.