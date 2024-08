Auto, scoperte assicurazioni false: se hai stipulato un contratto su questo sito ti hanno fregato un sacco di soldi

L’assicurazione RCA è – nel nostro paese – obbligatoria. Occhio a chi propone premi irrisori, poiché si rischia troppo!

Nonostante esista qualcuno che non si assicura consapevolmente, una notevole quantità di automobilisti è, suo malgrado, scoperta in relazione al rischio di responsabilità civile auto.

L’assicurazione RCA è, lo sanno tutti, una tutela obbligatoria nel nostro paese per qualsiasi veicolo a motore: auto, moto o motorini. Non assicurarsi in tale ambito comporta quindi anche una pesante sanzione, che va da 866 € a 3.464 €, con obbligo immediato di cessazione della circolazione da parte del veicolo.

Peraltro, se si è recidivi, ovvero se si viene “beccati” due volte senza copertura nell’arco di un biennio, l’importo della multa raddoppia, la patente viene sospesa e il mezzo finisce sotto fermo amministrativo per 45 giorni. In più, nel caso che si provochi un incidente con lesioni a pedoni – o, peggio, con la loro morte – si viene letteralmente rovinati.

Fatte queste premesse, è ovvio che una persona, diciamo così, “normale”, farà di tutto per assicurarsi, magari andando a spulciare le numerosissime offerte che la rete oggi mette a disposizione, al fine di pagare qualcosa meno. Bisogna però fare moltissima attenzione a chi ci rivolgiamo!

Il pericolo nell’assicurarsi online

Sono infatti sempre di più i siti online che propongono assicurazioni di responsabilità civile auto totalmente false. In pratica, si tratta di piattaforme fasulle, gestite da organizzazioni criminali, che intercettano i malcapitati automobilisti in cerca di forti risparmi sul premio della copertura per la propria auto. Una volta incassati i soldi, però, non scatta alcuna copertura RCA.

A cadere nelle grinfie dei truffatori non sono solamente – si badi bene – degli analfabeti digitali: i malavitosi hanno infatti escogitato dei sistemi sempre più raffinati per poter trarre in inganno veramente chiunque. Vediamo quindi come sia possibile scongiurare il rischio di essere vittima di tali truffe.

Come evitare di essere truffati

Il primo, più banale consiglio, è quello di rivolgersi, ovviamente, ad una agenzia assicurativa fisica sul territorio. Nel caso che comunque si volesse procedere in modalità full digital, è bene fare attenzione al sito web dell’intermediario, magari verificando che non sia tra quelli denunciati ogni mese dall’IVASS, l’authority per le assicurazioni.

Molti di questi siti infatti richiamano quelli di famose compagnie di assicurazione o di broker del tutto rispettabili. Ad esempio: www.linearassicurazioni.blog, www.assicurati-prima.online, www.assicuratiprima.it, www.zuricassicurazioni.company.site, www.conteassicuriamoci.eu e tanti altri ancora.