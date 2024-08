Vacanze in arrivo, attenzione ai risparmi: se li nascondi qui i ladri li trovano di sicuro: non farti fregare

Se sei tra i vacanzieri di settembre, allora presta attenzione ai tuoi risparmi, se li metti in questo posto i ladri li trovano di sicuro.

Anche se agosto sta per finire, non vediamo di certo il motivo per cui dovremmo smettere anche di andare in vacanza. In realtà i numeri ci parlano molto chiaro e ci dicono che in effetti sono moltissimi i vacanzieri di settembre che, non sopportando il caldo afoso hanno deciso di andare in vacanza proprio in queste settimane di inizio settembre.

Se anche tu sei tra loro, sicuramente dovremmo darti qualche piccolo suggerimento per evitare delle spiacevoli sorprese.

In fondo il timore maggiore che si può avere mentre si cerca di godersi le vacanze, è sicuramente quello che possa succedere qualcosa a casa in nostra assenza. Questo è il motivo per cui, ad esempio, si consiglia sempre di chiudere il gas e l’acqua prima di partire, evitando che possano esserci delle rotture o delle perdite.

Ma ancora più importante è evitare episodi spiacevoli mentre si è in viaggio. Ci sono purtroppo, alcune zone in cui non fanno altro che attendere il vacanziero di turno per riuscire a portargli via un po’ di denaro.

Organizzare la partenza è indispensabile

La prima cosa da fare è sicuramente riuscire ad organizzare la partenza in modo tale da non avere troppi problemi. Questo vale in maniera indipendente dal luogo in cui si va in vacanza. Prima di partire è quindi consigliabile avvertire la propria banca, in modo tale da permetterle di agire prontamente nel caso in cui vedano degli strani movimenti di denaro sul conto.

Inoltre si consiglia di annotare i dati della propria banca, nel caso in cui se ne abbia il bisogno in vacanza, infine avere una sorta di piano B, ovvero lasciare del denaro a un familiare che in caso di bisogno potrà aiutarci.

Attenzione a non lasciare il denaro in questi posti

Innanzitutto in viaggio è importantissimo riuscire a non lasciare mai i propri effetti personali incustoditi, allo stesso modo, ma dovrebbe essere ovvio, è importante riuscire ad evitare di lasciare aperte le tasche dei nostri borselli, borse e anche di eventuali giacche che abbiamo con noi.

Quella che sembra essere la scelta migliore è andare a conservare il denaro vicino al proprio corpo, stessa cosa per gli oggetti preziosi. Si potrebbe utilizzare un marsupio da indossare sotto alla camicia, delle tasche nascoste. Mai lasciare oggetti di valore in vista all’interno della propria camera, ma nemmeno in auto. Piccole tips per riuscire a sopravvivere anche in vacanza.