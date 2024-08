Trader, per diventarlo non serve una laurea: il suo stipendio è incredibile | Ti sistemi a vita e non rischi nulla

Se anche tu sogni di fare il trader da grande, sappi che non hai bisogno della laurea e avrai uno stipendio veramente sensazionale.

L’economia attuale ci ha insegnato qualcosa di veramente importante, ovvero, che per investire non bisogna essere ricchi. Anzi a dire il vero, per investire non bisogna nemmeno essere preparati a livello teorico. Insomma, non stiamo dicendo che il mercato finanziario sia ormai diventato qualcosa di semplice, ma che basta un minimo di caparbietà.

La stessa di cui crediamo fermamente, sia dotato il caro trader. Voi quando pensate a questa figura cosa vi immaginate di preciso? Siamo certi che nell’idea che comunemente ci si fa di colui o colei che lavora come trader c’è una certa sicurezza e fermezza di carattere.

Ebbene, in effetti la caparbietà in un mercato sempre in bilico di sicuro non può mancare e questo è il motivo per cui molte persone in questo percorso stanno avendo dei successi.

Ma se anche tu sogni di muoverti con sicurezza nel mondo della finanza, allora sei proprio nel posto giusto. Oggi ti vorremmo parlare proprio del trader, ovvero di colui che padroneggia gli strumenti della finanza e che quindi li sa utilizzare a suo favore.

Quanto guadagna un trader?

Innanzitutto chiariamo di chi stiamo parlando. Il trader è un esperto del mercato finanziario che è in grado di guadagnare dalla vendita a un prezzo più elevato di un qualunque strumenti finanziario che era stato precedentemente acquistato a un prezzo più basso. Il suo guadagno è irrimediabilmente influenzato da quelle che sono le modalità di azione adottate durante lo svolgimento del suo lavoro.

Secondo Glassdoor in Italia un trader è in grado di guadagnare circa 42 mila euro all’anno, anche se ci sono esperti che riescono a guadagnare molto di più. Ovviamente buona parte del guadagno dipende anche dalla capacità di utilizzare gli strumenti finanziari.

Vuoi diventare un trader? Ecco alcune dritte

Considerando il suo essere un lavoro in cui si può guadagnare un’importante somma di denaro, sembra normale che in molti nutrano il desiderio di diventarlo. Una laurea in economia e finanza potrebbe essere un buon punto di partenza, ma questo non è sufficiente né tanto meno indispensabile.

Sicuramente occorre molta curiosità per questo settore, la voglia di imparare anche attraverso dei corsi a pagamento. Ma se proprio vuoi sapere come fare a diventare il trade perfetto, sappi che allora non ti serve altro che fare molta esperienza.