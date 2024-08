Agenzia delle Entrate, ricercato personale con urgenza: quasi 500 posti liberi | Candidati subito e firma il contratto

L’Agenzia delle Entrate sta cercando 500 dipendenti. L’inserimento è pressapoco immediato e il contratto è a tempo indeterminato.



In questo finale d’estate ecco che spuntano allettanti posti di lavoro. In questo 2024 sono stati numerosi i contratti firmati, grazie a una sorta di tournover che si sta avendo all’interno degli uffici di entri territoriali e nazionali. Chi era alla ricerca di un’occupazione se ha saputo sfruttare le occasioni sicuramente ha anche trovato il suo lavoro.

Curiosando sulla gazzetta ufficiale o comunque sui siti web che si occupano di concorsi, sono state molte le proposte pubblicate. Ancora oggi sono molti i concorsi aperti che permetteranno di entrare nella posizione lavorativa nei prossimi mesi.

Le assunzioni sono previste tutte per questo fine anno, al massimo per i primi mesi dell’anno prossimo. Uno dei settori in cui è stata avviata la selezione del maggior numero di dipendenti è sicuramente la sanità. Solo nel Lazio sono 14 mila le assunzioni previste.

Ovviamente ci si candita in maniera specifica per le posizioni in cui si hanno maggiori competenze, ovvero è stata maturata una certa esperienza nel corso degli anni. Nonostante ciò ci sono anche posizioni aperte per coloro che non hanno nè esperienza nè particolare titolo di studio. Ovviamente tutto dipende dal lavoro per cui ci si candida.

Grande occasione Agenzia delle Entrate

Sempre estremamente controverso il rapporto che ognuno di noi ha con l’Agenzia delle Entrate. L’ente incaricato di riscuotere il debito che ogni cittadino ha maturato nei confronti ti dello stato, questa volta si rende noto alle cronache per via delle posizioni lavorative che mette a disposizione.

470 sono i contratti a tempo indeterminato messi a disposizione di coloro che si candideranno per lavorare all’interno degli uffici dislocati su tutto il territorio italiano. Un concorso che apre le porte di questo rinomato ente.

La selezione e come inviare la propria domanda

Tutti coloro che sono interessati al contratto messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, può inviare la candidatura sul portale InPA, destinato a tutti gli enti istituzionali del nostro paese. Ovviamente l’invio della domanda di partecipazione al concorso deve pervenire in via telematica. Il termine ultimo per l’invio delle domande è posto al 10 settembre, poi si sarà contattato per la prova scritta.

Quest’ultima consisterà in un test di 60 domande per cui occorrerà raggiungere almeno il punteggio di 21/30. Ci sono posti disponibili lungo tutto il territorio italiano, per un immediato ingresso all’interno degli uffici dell’Agenzia delle Entrate per ruoli di vario genere.