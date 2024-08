Soldi negati a chi va all’estero, questo assegno te lo blocca lo Stato: sta succedendo a tantissimi italiani

Soldi negati se vai all’estero, lo Stato può bloccarti tutto quanto. L’assegno non va. Il racconto dei fatti.

La situazione non è delle migliori ed è altamente imbarazzante e preoccupante. Ti trovi ora come ora distante km e km da casa e in un Paese straniero che non conosci e che non hai mai visitato fino ad oggi. Ti ha sempre però alquanto incuriosito farlo e alla fine, complice una buona offerta, hai deciso finalmente di compiere questo viaggio.

Il volo è andato bene e come sei sceso dall’aereo e hai raggiunto l’hotel ne sei rimasto entusiasta. Anche i paesaggi che hai ammirato a bordo del taxy ti hanno conquistato. Hai poi avuto modo di assaggiare la cucina locale e non ti ha fatto rimpiangere quella di casa anche se essa rimane comunque la tua preferita.

Hai realizzato foto e veloci video con il tuo fidato telefonino ma hai pensato bene di condividere il tutto sui Social, dove per altro sei parecchio attivo, solo al tuo ritorno. Difatti pensi che non sia intelligente e sicuro far sapere a chiunque che non sei a casa tua. Difatti anche i ladri potrebbero venirne a conoscenza e pensare pertanto che possano agire nel mentre decisamente indisturbati nel tuo nido.

Tuttavia hai anche appuntato fedelmente su un quaderno o su un’agendina i tuoi pensieri e ricordi, oltre che fatto incetta di brochure gratuite del luogo. Di certo mostrerai tutto quanto ai tuoi familiari e amici. E magari prossimamente vorranno anche loro visitare quei luoghi. E tu potesti persino fare per loro da Cicerone.

Se vai all’estero lo Stato può bloccarti l’assegno

Peccato che tutto questo sano entusiasmo all’improvviso venga arrestato da un fatto che ti ha lasciato di stucco. In primis sei sbiancato e poi sei diventato rosso come un pomodoro maturo. Hai infatti constatato, con tuo immenso dispiacere e colorito disappunto, che i soldi ti sono stati negati.

O meglio, l’assegno ti è stato clamorosamente bloccato niente meno che dallo Stato. Eppure, prima di partire, pensavi di aver pagato tutto quello che c’era da pagare. Il tuo conto corrente era in ordine e non di certo in rosso. E hai usato tranquillamente anche le tue carte di credito e di debito. Ergo, che cosa è successo di tanto grave da arrivare a ciò?

Cambi Paese e perdi ogni diritto, ecco perché

In realtà il famoso assegno che ti viene bloccato se vai all’Estero è quello sociale. Esso infatti non è asportabile fuori dall’Italia. In ogni caso ciò succede non se ci vai per un lungo week end o in vacanza per qualche settimana ma se ci vai a vivere. A quel punto ne perderesti immediatamente e inesorabilmente il diritto.

In ogni caso se abbiamo l’intenzione di trascorrere dei momenti, seppur brevi all’Estero, informiamoci sulla valuta e se le nostre carte possono costituire una forma di pagamento o meno. Occhio anche a portare con noi troppo denaro contante dal momento che potremmo in tal caso diventare vittime molto interessanti da parte dei malviventi.