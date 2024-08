Lavoro, questa è la professione definitiva: 2000 euro a settimana e vivi in vacanza | Non serve nemmeno la laurea

Lavoro, punta a questa speciale professione e ti becchi 2000 euro a settimana. Vacanze pure gratis.

Guadagnare tanti bei soldi e stare sempre in vacanza, davvero niente male come idea, vero? No, non si tratta della trama di un film o di una serie televisiva da seguire con attenzione, e perché no, un pizzico di invidia in streaming. E non parliamo nemmeno di una storia da leggere tutta di un fiato perché nata da una fervida penna di stampo internazionale.

No, signori e signori, qui stiamo parlando di qualcosa di assolutamente reale. Pertanto, vi invitiamo ad aprire bene le orecchie e soprattutto gli occhi. Difatti quello che stiamo per dirvi potrebbe permettere di dare una svolta alla vostra vita. Il che, con la bruttissima aria che si respira ovunque, è qualcosa di strepitoso.

Cominciamo con il dire, per gasarvi magari ancora di più, che per esercitare tale professione non è necessaria una laurea. Ok, se l’avete tanto meglio anche per voi ma qui non è richiesta. Chiaro che se siete comunque persone preparate, curiose e colte ciò può venirvi maggiormente in aiuto.

Tenervi costantemente aggiornati su ciò che accade vicino e lontano da voi è sempre un valido consiglio da tenere a mente, così come leggere molto e di tutto. Potete tranquillamente servirvi del servizio, assolutamente free, di prestito di libri, dvd e riviste che le biblioteche offrono ai loro utenti.

Lavoro, la professione che ti fa guadagnare bene stando sempre in vacanza

Bene è anche non chiudersi perennemente in casa e, al contrario, partecipare a incontri ed eventi gratuiti così come mantenersi in forma, per la nostra salute sia fisica che psicologica, facendo passeggiate, anche al parco vicino alla nostra dimora. Tutto ciò è un toccasana anche per codesto mestiere che ci porterà a viaggiare parecchio.

Dunque se non amiamo vivere, come si suol dire, con la valigia in mano e spostarci non solo all’interno del nostro Paese, diciamo che questa tipologia di lavoro non fa per noi. E non lo è nemmeno se non ce la caviamo piuttosto bene anche con le lingue straniere. Il minimo è parlare fluidamente l’inglese.

Tester hotel, in che cosa consiste e come diventarlo

La professione della quale stiamo parlando e che, effettivamente, conti e dati alla mano, potrebbe, qualora super richiesti e quotati, pure a guadagnare la bellezza di 2000mila euro a settimana, è il tester hotel. In poche parole il nostro compito sarebbe per l’appunto quello di testare la qualità sotto vari aspetti degli alberghi ma in forma del tutto anonima.

Dunque l’albergatore non sa che mestiere facciamo. Dobbiamo iscriverci ad alcune piattaforme specializzate come Mystery Client o Secret Guest. Tuttavia sappiate che è richiesta l’apertura di partita iva. Pertanto bisogna essere pronti a compiere questo importante passo con il supporto possibilmente di un bravo commercialista.