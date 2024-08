Busta paga, 260 euro in più regalati già a settembre: per questa categoria di lavoratori è il momento di festeggiare

A settembre nella busta paga ci sono in più 260 euro, l’aumento è riservato a questa specifica categoria. Scopri se ne fai parte.



Negli ultimi mesi i sindacati hanno lavorato duramente per riuscire a migliorare le condizioni contrattuali di alcune categorie di lavoratori. Era ormai tempo di contrattazioni, considerando il gran numero di accordi che erano ormai in scadenza.

I sindacati lavorano affinché vengano rispettati i diritti dei lavoratori, con un occhio però all’effettiva possibilità di contrazione con l’azienda e il settore in generale. Nonostante ciò non sono pochi i settori in cui il lavoro dei dipendenti viene spesso sottovalutato ed è il momento di una revisione al rialzo.

Coloro che si interessano di notizie di questo genere sanno bene che sono stati diversi i contratti che sono finiti sul tavolo delle discussioni. Il primo è stato quello del settore bancario, che hanno ottenuto un cospicuo aumento. Questo è il principale risultato che si vuole raggiungere, anche per via della riduzione drastica per quello che riguarda il potere di acquisto.

La crisi economica, quindi, si può contrastare con un aumento degli stipendi, che risponde. Un innalzamento dei prezzi che difficilmente prendono la strada inversa, in discesa. Oltre ai dipendenti delle banche un altro gruppo di lavoratori potranno godere di un cospicuo aumento.

Il rinnovo del contratto porta un aumento della busta paga

Ci è quindi stato il rinnovo del contratto CCNL nel settore scolastico. In particolare a ricevere un aumento sono coloro assunti nell’Area dirigenziale Istruzione e ricerca. Il rinnovo del contratto sottoscritto per il triennio 2019/2021 era da tempo in attesa di una discussione.

La sottoscrizione è avvenuta il 7 agosto 2024 ed è il risultato delle decisioni inserite già nella legge di bilancio 2022. Quello che è stato previsto per il nuovo contratto è non solo l’aumento in busta paga, ma anche un percorso di valorizzazione dei risultati che sono stati raggiunti.

Ecco chi può beneficiare dell’aumento

Purtroppo non tutti i dipendenti potranno godere dell’aumento in busta paga. Infatti esso è previsto solo per alcuni dei dipendenti appartenenti alla categoria. 6500 però, saranno i dipendenti a beneficiarne già da settembre.

Sono compresi in questo calderone coloro che hanno ruoli dirigenziali all’interno delle Università, dell’AFAM e della ricerca, i quali sono stati protagonisti del rinnovo contrattuale. Gli aumenti saranno percepibili in busta paga già a partire da settembre. Sembra che poi si avrà anche la possibilità di beneficiare degli arretrati che offriranno una busta paga molto più alta.