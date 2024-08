Caro luce, ora ti spennano anche le pulizie: se usi l’aspirapolvere segui questi trucchi | Ti fanno risparmiare una fortuna

Caro luce, occhio al tuo aspirapolvere! Gli errori da non compiere mai più.

Sei tornato da poco dalle vacanze. Hai compiuto non pochi sacrifici per realizzarle anche quest’anno. Ok, le hai fatte più corte rispetto agli altri anni ma ti sei comunque rilassato e divertito. Adesso però che sei a casa, prima di tornare al lavoro, devi darti da fare per pulire, ordinare e igienizzare la tua dimora.

E la voglia di farlo ti è finita, metaforicamente parlando, sotto i tacchi. Fatto sta che per la tua salute e quella dei tuoi cari lo devi fare. E da dove partire? Di certo dall’eliminazione della polvere che non è per niente bella da vedere e non è nemmeno il top per la nostra pelle e l’apparato respiratorio. Essa, purtroppo, si annida praticamente ovunque.

Il trucco sta nell’evitare con le unghie e con i denti che se ne formi troppa non solo perché poi è tosta da cacciare ma anche perché può diventare in codeste condizioni il terreno ideale per il proliferare di insetti e di batteri tra cui troneggiano i micidiali acari. In ogni caso mai farsi prendere dal panico. Piuttosto vediamo di organizzarci bene con il piano scaccia polvere.

Possiamo anche dividerci i compiti. E pure i nostri figli, se non troppo piccoli, possono darci una mano, magari pulendo e ordinando la loro cameretta. Tuttavia, prima di azionare l’aspirapolvere, controlliamo sempre che sia in buono stato, soprattutto per quanto concerne i filtri. E se possiede un sacchetto, svuotiamolo o cambiamolo, qualora sia pieno o sporco in maniera pesante.

Aspirapolvere, quanto mi costi! Le dritte salva energia

Al di là di ciò mettiamoci in testa che non ha alcun senso utilizzarlo se prima non abbiamo pulito mensole e mobilia varia dove di certo la polvere si sarà annidata. E dopo che avremo compiuto tale operazione essa dove cadrà? Sul pavimento! E a quel punto dovremo riaccendere il nostro elettrodomestico che consuma parecchia energia.

Altro sbaglio che sovente facciamo, senza davvero rendercene conto, è quello di lasciarlo acceso, anche se per brevi istanti, quando spostiamo un mobile. Questa azione è bene compierla prima se abbiamo l’intenzione di pulire anche lì. Insomma, solo quando avremo spostato tutto quanto e pulito il resto potremo azionare l’aspirapolvere e pulire in basso, soprattutto sul pavimento.

I trucchi più efficaci

Tuttavia c’è anche un altro sbaglio che mettiamo in atto talora per distrazione, talora per la fretta. Si tratta, pur avendolo spento, di lasciarlo attaccato alla presa di corrente anche se non lo stiamo usando e non lo useremo, a onor del vero, nemmeno a stretto giro. Magari stavamo pulendo e ci è suonato il telefono e ora siamo impegnati in una conversazione con un’amica che si protrarrà per venti minuti.

E intanto, anche così, si consuma tanta bella e, soprattutto, cara energia. Attenzione anche a lasciare collegato, seppur sempre spento, tale elettrodomestico, a una ciabatta, a sua volta collegata alla presa di corrente. Come comportarsi qui? Basta spegnere pure quest’ultima e in un secondo momento scollegarla a sua volta. E così il nostro portafoglio sarà salvo!