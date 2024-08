Bollette, altro che maxi rata: questo accessorio ti svolta la vita e risparmi sul serio | Lo trovi davvero ovunque

Bollette, stop a quelle super elevate! Come? Con questo accessorio. La svolta per te.

Hai ricevuto la nuova bolletta. Ed è ovvio che sei di umore nero. Fulmini e saette fanno capolino nella tua mente. Ti inizi a domandare come hai fatto a consumare così tanto anche a questo giro. Eppure hai cercato di starci attento. Certo, in estate, essendo a casa i tuoi figli, sai benissimo che dei consumi in più ci possono essere ma così è davvero troppo.

Alla fine ti convinci del fatto che la colpa sia tutta quanta del condizionatore che hai lasciato acceso a gogo in maniera interrotta per settimane intere. Manco la notte lo spegnevi o quando uscivi di casa. O forse è tua moglie a dimenticarsene. Fatto sta che ciò può risultare fatale nel campo dei consumi e dei relativi costi da dover poi sostenere.

E che cosa ci dici dell’insana abitudine di lasciare in stand by per ore pc e televisori? Anche quando vai a occuparti del giardino li lasci così, incurante del fatto che anche così consumano. Per pigrizia tu e i tuoi cari lasciate incollate alla presa della corrente delle varie camere gli spinotti per la ricarica dei vostri cellulari e di altri dispositivi.

E talvolta li lasciate in carica ben più del previsto o consentito, rovinando in tal maniera pure le batterie. In cucina non vi interessate se quei piccoli elettrodomestici che sfruttate di tanto in tanto siano attaccati alla presa. Avete sfruttato stamattina il bollitore e ora che sono le 16 è ancora attaccato. Peccato che non lo abbiate più acceso.

Stop alle bollette super salate

Vi siete messi a fare le pulizie prima di tornare ufficialmente al lavoro. Bravi! Peccato che mentre spolverate mensole e varia mobilia avete lasciato incollato alla presa l’aspirapolvere. Oppure, mentre spostavate dei ninnoli, lo avete lasciato addirittura acceso. Forse non lo avete fatto ma non avete magari spento e successivamente scollegato la ciabatta al quale era collegato.

E avete pure il vizio di azionare sia la lavatrice che la lavastoviglie di continuo anche se non sono a pieno carico? Da oggi non fatelo più e verificate quando costi meno, a secondo del contratto stilato con la società erogatrice del servizio, azionatele con maggior disinvoltura. Al di là di questi errori che dovreste correggere assolutamente, se volete concretamente risparmiare svariati soldini all’ interno della vostra bolletta dell’energia elettrica dovreste puntare a questo accessorio.

Le prese smart, la nostra ancora di salvezza

Si tratta di prese smart che ci aiutano a risparmiare, monitorando con chiarezza e intelligenza i consumi. Come? Disattivando quei dispositivi che non stiamo usando grazie a un efficace controllo da remoto o vocale. Tramite questi agili strumenti possiamo anche tenere maggiormente sotto controllo i nostri reali consumi.

Dunque potremmo anche comprendere dove maggiormente sbagliamo e come correggere immediatamente il tiro in codesta direzione. Inoltre capite bene che possono aiutarci pure a dire un sonoro no agli sprechi energetici che, insieme a quelli alimentari, sono sempre e comunque molto diffusi, nonostante la profonda e incessante crisi.