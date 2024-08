Bando salute, più di 2000 assunzioni per questa Regione: il lavoro è assicurato | Ti prepari in due minuti

Nuovo bando di concorso al fine di compiere 2000 assunzioni in questa Regione. Ci si prepara facilmente e il posto è assicurato.

Mentre i bambini tra non molti giorni dovranno tornare sui banchi di scuola, gli adulti si dedicano alla preparazione di quelli che sono i bandi di concorso attualmente aperti. Questo 2024 ci ha regalato non poche possibilità di essere assunti con contratti a tempo indeterminato, numerosi concorsi che sono stati indetti fino a oggi e che sono previsti fino alla fine dell’anno.

Questa volta l’attenzione si pone nei confronti del settore sanitario. Sono diversi anni ormai che si afferma che il settore sanitario italiano ha bisogno di essere rimpinguato per poter offrire al suo meglio la popolazione. Attualmente purtroppo sono ancora tanti posti vacanti, per cui occorre trovare personale qualificato.

In realtà non sono poche regioni che su tutto il territorio italiano hanno deciso di indire dei concorsi alla ricerca di figure specifiche. Il tutto per permettere alla sanità italiana di avere un netto miglioramento.

I cittadini italiani hanno il diritto di curarsi, ma per essere assistiti in maniera corretta o occorre personale qualificato, che sia in grado di rispondere alle esigenze di chiunque si pone davanti. In questa prospettiva è stato indetto un mandato di concorso per l’assunzione di ben 2000 soggetti.

Più di 2000 unità verranno inserite in questa regione

A firmare il decreto per l’assunzione di nuove figure è stata il presidente della regione Calabria, Roberto occhiuto, il quale ha previsto un inserimento graduale che porti alla presenza di 2115 persone in più nel settore sanitario. Le assunzioni avverranno in maniera graduale, il primo scaglione prevede l’inserimento di 861 individui con competenze specifiche.

Un piano di assunzione, che è stato pensato per andare a coprire lacune di un settore estremamente importante quanto bistrattato. L’investimento economico richiesto è stato di ben 120 milioni di euro, al fine di potenziare il sistema sanitario regionale.

I profili ricercati e come inviare domanda

Sappiamo bene che il settore sanitario ha bisogno di profili diversi, che vadano a ricoprire diversi incarichi. In questo specifico caso essi sono ben articolati tra medici, collaboratori amministrativi, dirigenti, tecnici, OSS, autisti, infermieri e infine unità di turn-over. Un reclutamento mirato che avverrà però attraverso diversi canali.

In alcuni casi si andrà ad accedere alle graduatorie già esistenti andando a dare un contratto stabile a tutti che coloro che lavorano in maniera precaria. Per quello che riguarda invece le nuove figure si dovrà sostenere un concorso pubblico di cui a breve si conosceranno i dettagli.